Stavolta si fa: affare Renato Sanches, arriva in estate

Durante la prossima finestra di calciomercato Renato Sanches farà le valigie e cambierà club: svelata la nuova destinazione del portoghese.

Nato a Lisbona, in Portogallo, il 18 agosto del 1997, Renato Sanches si è affacciato al calcio che conta mostrando doti da ragazzo prodigio. Basti pensare che a nemmeno diciannove anni si è laureato campione d’Europa con la nazionale portoghese. Traguardo niente male visto che fu anche grande protagonista.

Era esattamente il 2016, anno in cui fu il Bayern Monaco a convincersi del suo acquisto. Pagato 35 milioni di euro, soldi finiti nelle casse del Benfica, la sua avventura bavarese è durata giunto un paio di stagioni. Successivamente al prestito in Inghilterra, allo Swansea, il ragazzo prodigio è stato poi ceduto a titolo definitivo al Lille.

In Francia è riuscito a rilanciare la propria carriera al punto che a puntare su di lui ci ha pensato il Paris Saint Germain. Strappato ai campioni in carica della Ligue 1, il centrocampista è ora di nuovo con la valigia in mano. Durante il prossimo calciomercato molto probabilmente verrà ceduto.

La nuova avventura di Renato Sanches: tutto pronto per il trasferimento

Se in prestito oppure no bisognerà vederlo. Fatto sta che, secondo Sport Mediaset, c’è già un club pronto a bussare alla porta del PSG per il suo acquisto. Una nuova importante avventura sta attendendo il ventiseienne Renato Sanches.

La big che ha già iniziato a sondare il terreno per il trasferimento del portoghese è il Liverpool. La compagine in questo momento allenata da Jurgen Klopp ha vissuto una stagione a tratti disastrosa e c’è bisogno di nuovi innesti per creare un ciclo vincente. Proprio come quello degli ultimi anni che ha visto i Reds toccare la vetta più importante anche in Champions League.

Renato Sanches, dal proprio punto di vista, spera di poter finalmente a dare il proprio contributo. Anche se la sua carriera insegna che nei top club ha deluso, al Liverpool potrebbe trovare finalmente una nuova dimensione. Klopp spera di poterlo avere quanto prima.

Uno degli ostacoli più grandi rimane il contratto del giocatore: è infatti legato al PSG almeno fino al 2027. Questo significa che per strappare il quinquennale precedentemente firmato, ci vorrà un’offerta che convincerà i parigini a rinunciare all’investimento fatto appena la scorsa estate.

La Serie A rimane in attesa: si attendono sviluppi

Renato Sanches è stato a larghi tratti seguito anche dal Milan che, tuttavia, quando ha fatto i conti con i soldi che sarebbero serviti per il suo acquisto, tra cartellino, ingaggio e bonus da commissionare all’agente Jorge Mendes, ha preferito virare su altri obiettivi.

La Serie A rimane comunque sulle sua tracce in attesa di capire come svolterà la carriera del talento portoghese che ha dato il meglio in club di medio-alta caratura. Come è successo al Benfica e al Lille. Due club dove è riuscito a vincere da protagonista.