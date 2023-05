“Superficialità…”: Napoli, la sorprendente analisi di Libero

Il quotidiano Libero ha proposto una sorprendente analisi dopo la partita tra Napoli e Salernitana, terminata 1-1

Il Napoli ha pareggiato 1-1 contro la Salernitana e rimandato la festa scudetto, a cui manca soltanto un punto. Un successo straordinario che può arrivare già mercoledì, se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo. Nel frattempo, si valuta anche un cambio orario del match tra Udinese e Napoli, che potrebbe essere anticipata alle 18:00 o alle 18:30 per volere della Prefettura di Udine e di Napoli per la gestione dell’ordine pubblico. La partita tra la squadra di Spalletti e i granata ha dimostrato, comunque, che i padroni di casa hanno ancora alcuni aspetti da migliorare.

Il quotidiano Libero propone una serie di aspetti da migliorare per il Napoli, venuti fuori durante la partita con la Salernitana. Ci sarà più consapevolezza a partire dalla prossima estate da parte dei giocatori, che dovranno avere una tenuta mentale maggiore. E in questo senso la partita di ieri è molto di aiuto: “Il Napoli crescerà grazie alle ultime partite non vinte, più di quelle vinte in precedenza”.

Napoli-Salernitana, l’analisi di Libero

Prosegue l’analisi sulle colonne di Libero: “Nel Napoli può crescere la solidità mentale e lo scudetto ne porterà un po’ in più. I giocatori saranno diversi già dal prossimo ritiro senza accorgersene, bisogna solo evitare di trasformare la sicurezza in superficialità. Spalletti dovrà lavorare dal punto di vista psicologico per avviare un nuovo ciclo con motivazioni diverse e servirà uno sforzo maggiore rispetto a quest’anno”. Senza dubbio, il Napoli ha a disposizione una rosa competitiva anche per il futuro, anche se dipenderà molto dalle cessioni e dagli acquisti della prossima estate.

Possibili, infatti, le cessioni di Victor Osimhen, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025. Ma anche di Piotr Zielinski e Hirving Lozano, che in estate saranno addirittura a un anno dalla scadenza. Insomma, sono diversi i giocatori che possono andar via, con il centrocampo che sarà il reparto maggiormente colpito vista la posizione dubbia di Tanguy Ndombele e Diego Demme. Per Spalletti, dunque, tanto lavoro da fare.