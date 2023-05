Udinese-Napoli, è tutto vero: pronta una decisione sorprendente

Pronta un’altra iniziativa in vista di Udinese-Napoli, gara che potrebbe consegnare lo scudetto aritmetico agli azzurri.

La festa scudetto del Napoli è stata rimandata. Il pareggio casalingo contro la Salernitana lascia l’amaro in bocca a tifosi e squadra, soprattutto considerando la sconfitta della Lazio.

Tutti erano già pronti a festeggiare. Napoli, tutta azzurra ormai da mesi, si era preparata al meglio per gestire le decine di migliaia di tifosi che si sarebbero riversati in strada. D’altronde la decisione di posticipare la partita alla domenica era stata dettata proprio da questo: l’ordine pubblico.

La sconfitta della Lazio, battuta 3-1 dall’Inter, aveva fatto sognare i tifosi che erano fuori al Maradona già dalla mattina, per assaporare al meglio l’atmosfera di festa. Ma non è andata come tutti si spettavano.

Il gol di Olivera al 62′ aveva fatto esplodere lo stadio. Ci ha pensato, però, l’attaccante granata Dia a spegnere il fuoco azzurro. Il suo gol, bellissimo tra le altre cose, ha ammutolito lo stadio che, incredulo, non ha potuto far altro che constatare che la festa è rimandata.

“E’ soltanto un modo per dilazionare il godimento, ma arriveremo al traguardo perchè i tifosi lo meritano”, ha dichiarato Luciano Spalletti al termine del match.

Udinese-Napoli, possibile anticipo alle 18.00: c’è anche un’altra novità

Tutto rimandato, dunque, a giovedì quando il Napoli affronterà l’Udinese. Non serviranno i risultati delle inseguitrici, anzi basterà un pareggio per portare a casa lo scudetto aritmetico visto il pareggio di ieri contro la Juventus.

Ora, però, c’è un’altra questione da risolvere. Dopo il primo spostamento causato dal posticipo della gara contro la Salernitana, la partita tra Udinese e Napoli sembra destinata a subire un’altra modifica.

L’edizione odierna de La Repubblica analizza la situazione. Secondo il quotidiano è molto probabile che la gara venga anticipata dalle 20.45 alle 18.00 per motivi di ordine pubblico.

La Repubblica, però, introduce una novità: la possibile trasmissione della partita sui maxischermi dello stadio Maradona. Un modo intelligente per far seguire la partita anche ai tifosi del Napoli che non sono andati in trasferta.