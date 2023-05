Clamoroso, sms su Allegri: “Così è vomitevole”

Finale di stagione rovente per Massimiliano Allegri, arriva il parere a sorpresa sull’allenatore della Juventus

In attesa della nuova decisione che stabilirà l’esatto ammontare della sanzione in classifica per i bianconeri, la Juventus si è quasi piantata. Forse pagando lo scotto emotivo e fisico di una annata tutta a rincorrere, la Vecchia Signora ha messo insieme, nel mese di aprile, risultati non entusiasmanti, anzi.

E’ arrivata, è vero, la preziosa qualificazione alla semifinale di Europa League, con l’accesso in finale da giocarsi a partire dalla prossima settimana contro il Siviglia. Ma per il resto, nelle ultime settimane, le cose sono andate piuttosto male e la situazione non sembra incoraggiante, in questo momento, per il finale di annata.

Allegri è di nuovo spalle al muro

L’eliminazione in Coppa Italia contro l’Inter è stata dolorosa, in una gara di ritorno in cui i bianconeri si sono arresi quasi senza lottare. Peggio ancora è andata in campionato dove, dopo la vittoria con il Verona, è arrivato appena un punto in quattro gare.

Punto conquistato, a fatica, contro il Bologna, nel posticipo di domenica scorsa, con il pari per 1-1 siglato da Milik a pareggiare la rete di Orsolini, ma dopo che il polacco aveva sbagliato malamente un rigore. In precedenza, erano arrivate tre sconfitte di fila contro Lazio, Sassuolo e Napoli. La Juventus è ancora terza in classifica, ma sembra sulle gambe e su di lei pesa sempre l’incognita di una nuova penalizzazione.

Il rendimento della squadra è in calando e Allegri finisce, inevitabilmente, di nuovo nel mirino. Le difficoltà fisiche, tattiche e tecniche della squadra sono evidenti, i dubbi sul suo futuro tornano, anche se il diretto interessato ha ribadito di avere ancora due anni di contratto con i bianconeri.

A difesa di Allegri: “Su di lui c’è troppo pregiudizio”

A favore del livornese, arriva però una difesa d’ufficio, per richiamare tutte le attenuanti possibili da concedergli, in una annata così complicata.

Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, si è espresso così a favore di Allegri nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’: “Senza Allegri questa Juventus sarebbe nona o decima. Il tecnico sta giocando di fatto con una Juve Next Gen, nei suoi confronti c’è un pregiudizio vomitevole”. Un parere che sui social ha ricevuto numerose critiche e non è stato condiviso da molti. Il finale di stagione ci dirà su quale sarà il futuro dell’allenatore e della sua squadra.