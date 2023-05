Furia contro l’arbitro, post partita shock: squalifica dopo il big match

Il tecnico non trattiene il proprio disappunto nei confronti dell’arbitro, ora rischia la squalifica

Le fasi finali di campionato rappresentano per le squadre in corsa momenti importantissimi. È il caso delle sei contendenti in Serie A ad un posto in prima fila di Champions League. Ma anche in Premier League la battaglia s’inasprisce.

Se Manchester City e Arsenal continuano a contendersi il primato ad una sola lunghezza di distacco (con gli uomini di Pep Guardiola che devono ancora recuperare una partita), Newcastle e Manchester United sembrano poter gioire dei tanti passi falsi compiuti da Liverpool e Tottenham in questa stagione abbastanza fallimentare. Le due rivali si sono sfidate proprio la scorsa domenica in una sfida spettacolare sul terreno di gioco di Anfield, da cui i padroni di casa sono usciti vittoriosi con il punteggio di 4-3. Ebbene nonostante il risultato estremamente positivo proprio ai fini della classifica, Jurgen Klopp ha patito la tensione emotiva soprattutto nel finale. Tanto che si è fatto ammonire dall’arbitro Paul Tierney per un presunto avvicinamento sospetto al quarto ufficiale di gara, John Brooks, e alcune lamentele nate dall’assegnazione di un calcio di punizione in favore degli ospiti che ha scaturito il momentaneo 3-3 prima che Diogo Jota segnasse il gol definitivo dei ‘Reds’.

Klopp ‘scivola’ sul bagnato: lo scontro con l’arbitro potrebbe costargli caro

Nel post partita, però, Klopp ha dichiarato di aver avuto un battibecco verbale con Tierney ritenuto totalmente “inaccettabile”. L’accusa, però, sarebbe da ricondurre al fatto che tra le due parti non scorre buon sangue. Il loro rapporto conflittuale torna indietro nel tempo sino al 2021, quando in un altro incontro con il Tottenham, Klopp lamentò della mancata espulsione di Harry Kane per un contatto con Andrew Robertson. Il terzino scozzese, poco dopo, venne espulso per un altro fatto di gioco.

Di contro, però, anche in questa circostanza la FA ha voluto fare luce sull’accaduto per scoprire chi tra i due aveva torto. E dalle registrazioni audio di cui dispone l’organo di controllo della federazione inglese si è evinto che Tierney abbia mantenuto un “atteggiamento rispettoso, professionale e composto” per tutta la durata della partita. A riportarlo è il ‘Daily Mail’. A Klopp, dunque, spetta pagare lo scotto della diatriba. Non resta che capire in quale misura il Giudice Sportivo interverrà.