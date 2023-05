Juventus, è bufera su Bonucci: cosa sta succedendo

La situazione delicata della Juventus travolge anche Leonardo Bonucci: il difensore della Nazionale è finito nella bufera.

La situazione all’interno del mondo Juve è particolarmente delicata e lo si capisce anche da alcune reazioni che non sono passate inosservate e che stanno facendo molto discutere. Il pareggio conquistato al Dall’Ara contro il Bologna (1-1, al rigore di Orsolini ha risposto Milik) ha lasciato qualche segnale positivo rispetto alla disastrosa semifinale di ritorno di Coppa Italia, che ha decretato l’eliminazione dei bianconeri per mano dell’Inter (1-0 per i nerazzurri dopo l’1-1 dell’Allianz all’andata).

Tuttavia, quanto accaduto durante e dopo la gara di Coppa Italia è ancora oggetto di discussione. Si è parlato molto dello sfogo post-partita di Allegri, che avrebbe offeso con parole molto pesanti alcuni tesserati nerazzurri (“Siete delle me**e, tanto arrivate sesti“, secondo La Gazzetta dello Sport).

Ma nel corso del match non era sfuggito un diverbio tra lo stesso Allegri e Leonardo Bonucci, tutt’altro che sereno al momento della sostituzione. Il difensore viterbese aveva gridato poco prima al tecnico di aspettare a fare il cambio, ma l’allenatore non lo ha ascoltato. La reazione di Bonucci non è comunque piaciuta ai tifosi della Juventus, che hanno preso di mira il difensore anche sotto il post in cui veniva celebrato il suo compleanno.

Bonucci, i tifosi non perdonano: scoppia la polemica

Come avviene in occasione del compleanno di ogni suo giocatore, la Juventus ha deciso di festeggiare sui social i 36 anni di Leonardo Bonucci, ormai ad un passo dalle 500 presenze con la maglia bianconera. Ma la maggior parte dei commenti comparsi sotto al post non è affatto piacevole per il giocatore. Sono in tanti a dire a Bonucci di lasciare la Juventus, viste le sue condizioni fisiche ormai precarie e un livello di prestazioni decisamente lontano da quello che lo aveva portato a diventare uno dei migliori difensori al mondo.

Qualche follower ci va anche più pesante, affermando che Bonucci è ormai “un pensionato” e che dovrebbe pensare al ritiro. Parole ingenerose nei confronti di un giocatore che ha comunque segnato la storia juventina in quest’ultimo decennio, anche se probabilmente in molti non hanno ancora perdonato quel brusco addio del 2017, quando il difensore della Nazionale scelse di andare al Milan salvo poi tornare sui suoi passi un anno dopo.

Ma cosa riserva il futuro a Leonardo Bonucci? Il giocatore ha ancora un anno di contratto con i bianconeri e l’impressione è che si arriverà fino al 2024. Tuttavia, non è da escludere una separazione a fine stagione: il viterbese potrebbe essere tentato da un’avventura all’estero, magari in MLS come già fatto dal suo grande amico e leggenda bianconera, Giorgio Chiellini.