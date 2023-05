La barca ai suoi piedi: Laura Cremaschi lascia tutti senza fiato

Laura Cremaschi in viaggio per il ponte del 1 maggio con i suoi nuovi scatti conquista ancora una volta il suo pubblico

Laura Cremaschi si conferma sempre più tra le celebrità più apprezzate di questi anni sui social. La modella e showgirl, con classe ed eleganza impagabili, riesce sempre ad attirare l’attenzione e a far sognare ad occhi aperti i suoi fan.

Laura è un concentrato di fascino che toglie sempre il respiro. E nei suoi nuovi scatti conferma di avere una marcia in più, spiegando per l’ennesima volta i motivi del suo grande successo.

Laura Cremaschi, pronta per un’estate da sogno

La Cremaschi è salita alla grande ribalta da qualche anno, con la sua partecipazione ad Avanti un Altro, di cui è uno dei volti femminili principali. Anche questa stagione dello show è andata alla grande.

Il quiz game di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis, ha ottenuto ottimi ascolti come sempre. Il format della trasmissione continua a convincere e il resto lo fanno la sua conduzione brillante e la presenza delle bellezze del ‘minimondo’, tra cui Laura, l’amatissima ‘ragazza del web’, è una delle più acclamate e seducenti.

La stagione del programma si è conclusa, con un pizzico di delusione da parte degli appassionati. Che però potranno ancora godersi delle repliche delle vecchie puntate, per rivedere Laura e le sue colleghe. E soprattutto adesso attendono con ansia l’estate, quando la ‘cremaschina’, come di consueto, si scatenerà negli scatti più audaci e sensuali.

Laura Cremaschi in barca a Montecarlo: la posa svela il dettaglio che fa impazzire tutto il web

Chi la segue da tempo (oltre un milione di followers su Instagram, a riprova del fatto che tra le bellezze nostrane sia in grande risalto), sa quanto Laura, quando ci si mette, sia capace di immagini a dir poco clamorose, in costume e non solo. Intanto, a stagione del suo programma conclusa, si rilassa con un bel viaggio per il ponte del 1 maggio.

Tra Montecarlo e la Costa Azzurra, la vediamo alle prese con paesaggi suggestivi, ma l’attenzione di tutti è inevitabilmente per lei. Che in barca, in una posa particolare, anche in pantalone e camicetta di jeans ci fa sognare. Difficile non notare le curve suadenti del suo lato B e anche quelle della scollatura, pur nascoste, in questo caso, dalla camicetta. Ce n’è abbastanza per viaggiare con la fantasia e godersi lo spettacolo prossimamente, quando gli scatti in bikini si sprecheranno.