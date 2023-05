Lukaku gratis: scacco matto in tre mosse

Il futuro di Romelu Lukaku si deciderà a fine stagione: il bomber può restare all’Inter anche nella prossima stagione, tre le condizioni

Un finale di stagione davvero molto intenso per l’Inter; la vittoria contro la Lazio ha permesso ai nerazzurri di agganciare in classifica Roma e Milan ma la corsa al quarto posto è davvero incendiaria. E come se non bastasse, l’Inter ha da giocare anche una finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e soprattutto la semifinale di Champions League contro il Milan.

Insomma, un mese di maggio davvero molto intenso, che vedrà Brozovic e compagni scendere in campo praticamente ogni tre giorni. Spetterà a Simone Inzaghi essere bravo nel dosare le forze dei suoi calciatori per provare a centrare tutti gli obiettivi rimasti, da quello prioritario del quarto posto in campionato fino alla finale di Istanbul.

E nel rush finale il tecnico avrà bisogno di tutti, soprattutto di Romelu Lukaku, il bomber che nelle ultime settimane sembra si sia ritrovato. Anche contro la Lazio, pur non segnando, è stato decisivo; l’assist per la rete di Gosens è stato davvero pregevole ed il belga ha confermato il buon momento di forma esibito contro l’Empoli, protagonista con una doppietta.

Inter, quale futuro per Lukaku: le condizioni per la permanenza a Milano

Una stagione deludente per Lukaku, condita anche dai troppi infortuni e da una forma che soprattutto dopo il Mondiale sembrava non arrivare mai. Ora, però, il belga sembra essere tornato quello che trascinò l’Inter allo scudetto due anni fa. I suoi gol saranno decisivi per gli obiettivi dei nerazzurri ma anche per il futuro dell’attaccante.

Com’è noto, infatti, Romelu è in prestito dal Chelsea ed a fine stagione i due club si siederanno attorno ad un tavolo per decidere il futuro del centravanti. Lukaku resterebbe volentieri a Milano, soprattutto dopo quanto accaduto nella scorsa stagione a Londra ma non sarà certo semplice.

Sono necessarie almeno tre condizioni affinché possa restare in nerazzurro Lukaku. La prima, inevitabile, che Pochettino decida di non fare affidamento su di lui nella prossima stagione. I Blues, com’è noto, affideranno all’argentino il riscatto e non è escluso che il tecnico ex Tottenham e Psg non voglia puntare sul gigante belga.

In caso arrivi il via libera da Londra – e quindi da Pochettino – c’è un’altra condizione imprescindibile; il Chelsea, infatti, dovrebbe cedere il suo attaccante con la formula del prestito quasi gratuito, un po’ come accaduto quest’anno con Lukaku chiamato ad un super sacrificio economico, tagliandosi il suo stipendio. Il tutto, ovviamente, a patto che l’Inter si qualifichi per la prossima Champions League, assolutamente imprescindibile per tenere in rosa il belga.