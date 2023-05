Napoli, il premio di Spalletti alla squadra: cosa è accaduto dopo la Salernitana

Il tecnico Spalletti, dopo il pareggio con la Salernitana, ha deciso di premiare comunque la propria squadra. Cosa è accaduto.

Chi si aspettava di poter festeggiare lo scudetto domenica è rimasto deluso, alla luce del pareggio imposto dalla Salernitana allo stadio “Maradona”. Il gol realizzato da Boulaye Dia ha, di fatto, gelato l’impianto e fatto scalare la conquista del tricolore ai prossimi giorni. Il traguardo, in ogni caso, appare all’orizzonte: la pratica tricolore è destinata a chiudersi a stretto giro di posta. Resta soltanto da capire quando la festa potrà ufficialmente scattare.

Due le opzioni possibili: già mercoledì sera, nel caso in cui la Lazio seconda in classifica (a -18 dagli azzurri primi) non riesca a battere in casa il Sassuolo reduce dalla vittoria ottenuta ai danni dell’Empoli nell’ultimo turno di campionato. Se invece i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri dovessero vincere, allora ai partenopei basterebbe un pareggio sul campo dell’Udinese. La sfida in terra friulana al momento è fissata alle 20.45 ma non è da escludere che venga anticipata per questioni di ordine pubblico.

Nella mattinata odierna, infatti, è in programma un incontro proprio per fare il punto della situazione e valutare ogni possibile scenario. Il Napoli dal canto suo, come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, dopo la gara con la Salernitana si è concesso una giornata di relax per ricaricare le pile e smaltire la delusione. La decisione è stata presa dal tecnico Luciano Spalletti che tornerà a a dirigere l’allenamento nella mattinata odierna.

Napoli, giornata di riposo decisa da Spalletti

Il tecnico nella partita in programma alla Dacia Arena avrà l’intera rosa a disposizione, ad eccezione di Matteo Politano e Mario Rui. L’ala destra è ai box per colpa di una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra, rimediata nel corso della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il terzino, invece, si è dovuto fermare a causa di una frazione parziale della testa del perone della gamba destra.

Giovedì in campo la migliore formazione possibile. L’unico ballottaggio attualmente in atto vede protagonisti Hirving Lozano (impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto) e Giacomo Raspadori, in grande spolvero nelle ultime settimane. L’attesa, in città, è alle stelle. Napoli vuole mettere le mani il prima possibile sullo scudetto.