Ora ci sono le prove: Agnelli lo ha fatto veramente

Ora non ci sono più dubbi, ci sono le inconfutabili prove. Andrea Agnelli lo ha fatto veramente. Ecco tutti i dettagli

Da qualche mese Andrea Agnelli non è più sulla tolda di comando della Juventus di cui è stato il Presidente per 13 anni. Al suo posto Gianluca Ferrero, uomo di fiducia di John Elkann. Pochi giorni fa il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il suo ricorso contro l’inibizione temporanea per mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, comminatagli dalla Corte Federale d’Appello.

Dunque, l’uscita di scena del rampollo di Umberto Agnelli dalla Juventus e dal mondo del calcio è definitiva. Eppure, Andrea Agnelli continua a catalizzare l’attenzione dei media. Non ricopre più alcun ruolo operativo nella Juventus da quando, insieme al CdA, ha rassegnato le dimissioni, travolto dalle inchieste giudiziarie incentrate sulla gestione “allegra” dei conti bianconeri durante il suo mandato, ma il suo nome campeggia sulle prime pagine dei quotidiani. Eh sì, la notizia è di quelle clamorose: Andrea Agnelli lo ha fatto davvero, ora ci sono le prove!

Andrea Agnelli e Deniz Akalin si sono sposati

Insieme dal 2015, Andrea Agnelli e Deniz Akalin sono convolati a nozze. I due, che hanno due figlie, Livia Selin e Vera Selin, hanno detto sì davanti al sindaco, Gianluca Moscioni, di Lisciano Niccone, suggestivo borgo in provincia di Perugia. Andrea e Deniz hanno poi festeggiato insieme a una quarantina di invitati in un esclusivo resort della zona, il Castello di Reschio, che in passato ha ospitato molte star internazionali. Tra i 40 invitati c’erano anche Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon e Pavel Nedved, la cui compagna, Dara Rolins, ha postato sul suo profilo Instagram un breve video della cerimonia.

I novelli sposi sono alle seconde nozze. Andrea Agnelli era sposato con Emma Winter, conosciuta a Losanna dove entrambi lavoravano alla Philip Morris International, che gli ha dato due figli, Baya, nata il 24 maggio 2005, e Giacomo Dai, venuto alla luce il 16 dicembre 2011. Deniz Akalin era la moglie di Francesco Calvo, l’attuale Chief Football Officer del club bianconero.

Questo è il passato. Nel loro futuro ci sarà probabilmente anche l’Olanda da dove Andrea Agnelli gestirà la “Agnelli BV” di cui è azionista insieme al cugino John Elkann. Si apre, quindi, un nuovo capitolo nella vita dell’ex Presidente della Juventus con al suo fianco la neomoglie, la vera donna della sua vita tanto che per lei ha mandato a monte il suo primo matrimonio e l’amicizia con Francesco Calvo. Dunque, dopo i dispiaceri dell’ultimo turbolento periodo torna il sereno nella vita di Andrea Agnelli che, convolando a nozze, ha coronato la sua storia d’amore con la sua dolce metà.