Saint Tropez ai suoi piedi: mini vestito per la Gregoraci

Elisabetta Gregoraci regala spettacolo come al solito, anche nella incantevole cornice di Saint Tropez: guardate che look

Una delle modelle italiane più in vista degli anni Duemila, uno dei nomi più associati alle cronache di gossip e un personaggio via via diventato sempre più iconico e tra i più riconoscibili del mondo dello spettacolo. Tutto questo e molto altro è Elisabetta Gregoraci.

La splendida soubrette calabrese lascia sempre senza parole per la sua classe ed eleganza seducente, che non passa mai inosservata e che ottiene sempre applausi a scena aperta da parte del pubblico. Davvero difficile non rimanere incantati da tanta bellezza, che nonostante il trascorrere del tempo non si smentisce mai.

Elisabetta Gregoraci, sensualità mediterranea in tutto il suo splendore: non la smette di stupire

All’inizio del 2023, Elisabetta ha spento 43 candeline. Ma il dato di fatto incontestabile è che resta sempre in splendida forma e si mantiene estremamente giovanile e sorridente. Un fascino che definire pazzesco è poco.

La Gregoraci si è fatta apprezzare in questi anni anche per carisma e presenza scenica diventati sempre più riconoscibili. Oggi, è una delle conduttrici televisive più apprezzate. Spesso, da’ il meglio di sé proprio nella stagione estiva che sta arrivando. Negli ultimi tempi, è stata la presentatrice dei concerti del tour Battiti Live. Chissà se anche questa volta la rivedremo al suo posto, infiammare tutte le piazze d’Italia con la sua eleganza clamorosa che in ogni occasione ci fa sognare ad occhi aperti.

Elisabetta Gregoraci, sfilata totale a Saint Tropez: tanti look spaziali uno più bello dell’altro, ma questo è illegale

Per i quasi due milioni di followers su Instagram, ogni scatto di Elisabetta è una festa. E questa volta, la showgirl calabrese si è davvero scatenata, approfittando del ponte del 1 maggio per una scampagnata fuori porta davvero speciale.

Da Montecarlo, dove vive, non c’è tanta strada da fare per arrivare alla gemma della Costa Azzurra, Saint Tropez. E in un luogo del genere, Elisabetta non poteva non sfoderare tutta la sua bellezza, a suon di look provocanti. Lo scatto che più di tutti lascia il web senza parole è il primo, con un abitino con una scollatura eclatante e una gonna mini, praticamente inguinale, che scopre le solite gambe chilometriche e perfette e accende come non mai la passione. Difficile aggiungere altro, ci pensano i tanti ammiratori che la riempiono di commenti entusiasti.