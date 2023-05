Sarri accontentato, colpaccio Lazio in Serie A

Maurizio Sarri sta giocando un’intera stagione col solo Immobile punta centrale. Lotito è vicino a chiudere per un altro attaccante.

La Lazio sta vivendo una stagione dalla doppia faccia. In Europa il comportamento è stato assolutamente al di sotto delle aspettative. Prima l’eliminazione ai gironi di Europa League, poi l’inattesa uscita dalla Conference League per mano del’AZ Alkmaar, squadra assolutamente alla portata dei biancocelesti.

In campionato le cose vanno decisamente meglio, con ImmobiLe&Co, inaspettatamente secondi. Nonostante le due sconfitte consecutive in serie A contro Torino e Inter, i biancocelesti a 61 punti avanzano di una lunghezza la Juventus. A quota 57 ci sono Milan, Inter e Roma. A meno di colpi di scena, i capitolini giocheranno la prossima Champions League. Un’occasione importante anche per rinforzare la rosa e, soprattutto, risolvere il grave problema in attacco.

Lazio: la Champions per rinforzare l’attacco

Maurizio Sarri sta cercando di arrivare tra le prime quattro nonostante la carenza dell’organico in attacco. Per la prima volta da quando è alla Lazio, infatti, Ciro Immobile ha disputato un’annata non da numero 1. Prima le ripetute lesioni ai flessori destro e sinistro, quindi l’incidente in auto con le figlie, avvenuto a Roma domenica 16 aprile, lo hanno fortemente limitato nel rendimento.

La Lazio per la prossima stragione avrebbe messo gli occhi su Boulaye Dia, attaccante sotto contratto fino al 2026 con il Villareal, in prestito alla Salernitana. Al suo primo anno in serie A il senegalese, 26 anni il 16 novembre, si è fatto decisamente valere. Dodici gol e 6 assist in 29 presenze sono un bottino decissamente dignitoso per un calciatore che arrivava dalla Liga.

Per Dia l’anno scorso 5 reti e altrettanti assist in 25 match con il Villareal. Gli spagnoli lo avevano acquistato nell’estate 2021 dal Reims, pagandolo 12 milioni. Dia è arrivato in Campania con la formula del prestito oneroso per circa 1 milione, riscatto fissato a 12. La punta, nata in Francia a Oyonnax, inoltre con la rete segnata al Napoli ha eguagliato Marco Di Vaio, l’ex Lazio aveva il record di 12 gol in serie A con la Salernitana.

Proprio Lotito, se la punta venisse riscattata dalla Salernitana, ora dovrebbe discutere con Gaetano Iervolino, l’imprenditore che dopo la promozione è riuscito a diventare patron del sodalizio prima salvato e poi riportato nella massima serie dall’attuale presidente della Lazio, insieme col socio Marco Mezzaroma. Se così fosse, ovvio pensare che per il cartellino di Dia, la base d’asta partirebbe da almeno 15 milioni. Prendere o lasciare.