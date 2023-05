Segreto svelato: i sette cibi per essere come Cristiano Ronaldo

Svelato il segreto per essere come Cristiano Ronaldo: ecco quali sono i cibi di cui ci si deve nutrire per seguire le orme del fuoriclasse portoghese.

Cristiano Ronaldo è senza alcun dubbio uno dei giocatori più invidiati al mondo non solo per il suo rendimento sul terreno di gioco, ma anche per il suo stato fisico che resta ancora perfetto seppur sia vicino alla soglia dei 40 anni.

Il fuoriclasse portoghese, oltre che apprezzato da tantissime donne, è invidiato dagli uomini per il suo fisico che è rimasto prorompente grazie alla sua disciplina nell’allenamento e, soprattutto, nell’alimentazione. Per mantenersi ai suoi livelli, infatti, Cristiano Ronaldo segue con abnegazione una dieta che gli è stata prescritta da veri e propri esperti. Una dieta che è accessibile a tutti e Diariogol ha rivelato quali sono i sette cibi di cui il fuoriclasse portoghese non può fare a meno e che servono per seguire le sue orme.

Dieta alla Cristiano Ronaldo: sette cibi per emulare il fuoriclasse portoghese

Spesso e volentieri si è sentito dire che Cristiano Ronaldo ha creato problemi nelle squadre dove ha militato anche per la sua voglia di seguire in modo maniacale la sua dieta.

Oltre all’esercizio fisico che rende il suo corpo imponente, è anche grazie ad un’attenta dieta che CR7 è riuscito a mantenersi a questi livelli nel corso degli anni, divenendo l’invidia di molti uomini. Tuttavia esiste la possibilità di emulare Cristiano Ronaldo e poter diventare come lui dato che la sua dieta è accessibile a chiunque. Ci ha pensato Diariogol a rivelare quali sono i sette cibi che servono per poter essere come il fuoriclasse portoghese. Sette cibi che, va specificato, sono biologici e naturali come confermato dal suo ex chef Giorgio Barone.

I sette cibi di cui Cristiano Ronaldo non può fare a meno sono pesce, uova, pollo, avocado, manzo, olio di cocco e riso nero. Che sono inclusi nella maggior parte dei suoi pasti e che permettono di perdere peso velocemente. Oltre ad una tanto ferrea quanto buona alimentazione, per mantenere un fisico importante sono fondamentali anche una buona idratazione e il riposo. Questi sono altri due aspetti che il fuoriclasse portoghese segue alla lettera e che gli hanno permesso di ottenere ottimi risultati. Non a caso, Cristiano Ronaldo ha trasmesso l’importanza di questi tre aspetti anche al figlio. Ronaldo jr. è considerato una delle promesse del calcio e che, per la sua età (12 anni ndr.), vanta già un fisico non indifferente.