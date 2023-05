Sonia Bruganelli, la verità su marito e figli: dove gioca Bonolis Jr.

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha fatto rivelazioni importanti in tv: fra queste anche la nuova squadra del figlio Davide

Dopo diversi anni dietro le quinte, Sonia Bruganelli negli ultimi tempi è riuscita a ritagliarsi uno spazio a livello televisivo, diventando opinionista al Grande Fratello Vip per due edizioni di fila.

In precedenza si era occupata del mondo imprenditoriale, mentre in tv ha lavorato come produttrice. Dal 1997 si è legata al noto conduttore Paolo Bonolis, convolando a nozze 5 anni dopo. La coppia ha avuto tre figli.

Nel 2003 è nata la primogenita Silvia, mentre il 2007 è l’anno in cui è stata messa alla luce Adele. Nel mezzo delle due figlie femmine, la nota coppia ha avuto Davide, il quale sta cercando di imporsi come calciatore, grande passione del padre.

Sonia Bruganelli, le rivelazioni su figli e marito

Negli ultimi tempi si è parlato spesso del legame tra la produttrice e l’anchorman, ma ambedue hanno smentito le voci su un loro allontanamento e ci hanno anche ironizzato su, come accaduto in occasione dell’ultima puntata di Verissimo, trasmissione Mediaset condotta da Silvia Toffanin, dove lei è stata ospite.

Queste sono state le sue parole legate al lato sentimentale: “Leggendo tale notizia, noi siamo rimasti stupiti. Stiamo insieme da oltre 25 anni e ci siamo dimostrati una coppia solida. Su quanto è stato scritto, non vi era nulla di vero. Bisognerebbe fare attenzione da parte dei media, il comunicato ufficiale secondo cui ci saremmo dovuti lasciare, senza sapere nulla“.

Smentite dunque le voci, in particolare quelle giunte nelle settimane scorse dal sito Dagospia. Attualmente la coppia rimane dunque ben salda, così come la famiglia, in cui inizia a farsi notare anche il figlio Davide. Da poco maggiorenne, sin da giovane si è dimostrato un talento calcistico, passione ereditata dal padre, a partire dal tifo per l’Inter.

Lo stesso conduttore si è sempre fatto apprezzare nelle partite benefiche tra personaggi famosi, ma il figlio vorrebbe percorrere una carriera di rilievo. E, dopo aver maturato le esperienze nelle giovanili di Roma e Sampdoria, lo scorso agosto Davide Bonolis è stato acquistato dalla Triestina, inserito tra i giocatori della Primavera friulana, in attesa del salto tra i professionisti, nella prossima stagione potrebbe infatti diventare un calciatore della prima squadra e dare seguito alla fama della famiglia, seppur in un altro contesto come quello sportivo.