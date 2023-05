Udinese-Napoli, è tutto vero: Spalletti può gioire, manca poco

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato giovedi’ sera nel match decisivo per lo scudetto contro l’Udinese alla Dacia Arena.

Domenica scorsa il Napoli ha fallito il primo match point per poter festeggiare ufficialmente il terzo storico scudetto, un trionfo che manca in città da ben 33 anni. Il club azzurro ha faticato più del previsto contro l’ostica Salernitana ed il club campano ha lottato fino all’ultimo per non far festeggiare i conterranei. Il derby campano è finito 1 a 1, il senegalese Dia ha risposto nel finale alla rete di Olivera ed è tutto rimandato a giovedi’.

La società azzurra ha allestito, con l’ausilio del comune, dei maxi schermi all’interno dello stadio Maradona. Il Napoli potrebbe festeggiare con un punto giovedi ad Udine, alla Dacia Arena contro la squadra di Sottil. Gli azzurri potrebbero esultare anche il giorno prima, ‘dal divano’, in caso di stop della Lazio nel match casalingo contro il Sassuolo.

Il Napoli ha letteralmente dominato in campionato e potrebbe presto festeggiare con ben cinque giornate di anticipo. Il club partenopeo ha annichilito le avversarie, lasciando le briciole a tutti gli avversari, club come Inter, Milan e Juve che hanno investito molto di più in questi mesi.

Napoli, rientro in gruppo per un azzurro

Arrivano importanti aggiornamenti in vista del match in programma tra poco più di 48 ore. Il club azzurro ha comunicato il report odierno e ci sono ottime notizie in arrivo per il tecnico Luciano Spalletti. Il Napoli ha ripreso gli allenamenti allo SSC Konami Training Report e il calciatore Matteo Politano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte del lavoro personalizzato. Ancora terapie invece per il portoghese Mario Rui.

Il club azzurro sarà impegnato giovedi e magari anche Politano potrà essere a disposizione, magari non dal primo minuto ma a gara in corso. Al Napoli basta un punto, un solo punto nelle ultime sei giornate e ormai la vittoria del campionato è una formalità, manca davvero poco. E a Udine potrebbe esserci anche Politano.