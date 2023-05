Andrea Agnelli protagonista di una vera e propria ‘fuga’: il motivo è da non credere

L’ex presidente bianconero è salito alla ribalta delle cronache con qualche giorno di ritardo rispetto alla romantica fuga messa in atto

Dalla gloria alle polveri. Per lo meno a livello di incarichi da poter ricoprire in àmbito sportivo. La parabola di Andrea Agnelli, conti alla mano il presidente sotto il cui mandato la Juve ha messo in cascina più trofei – ben 19 – è tutta nelle dimissioni, sue e del CdA, decise con l’Assemblea straordinaria del 29 novembre del 2022. Quella che già all’epoca secondo alcuni – che poi avrebbero avuto ragione – era stata anticipatoria rispetto alla bufera giudiziaria che si sarebbe abbattuta sulla società bianconera.

Dopo aver celebrato in campo – il 7 gennaio del 2023, giorno di Juventus-Udinese all’Allianz Stadium – il premio a Massimiliano Allegri come miglior tecnico per il mese di dicembre, appena 13 giorni dopo ecco la definitiva fine del suo mandato come numero uno bianconero. Il 20 gennaio scorso la Corte d’Appello Federale sanzionava infatti la Juve con 15 punti di penalizzazione in classifica. E il nipote dell’Avvocato con 24 mesi di inibizione. Un’uscita di scena forse indegna rispetto al curriculum vincente del dirigente. Inizia così una nuova storia, che sarà probabilmente in Olanda. Da dove l’ex presidente gestirà la Agnelli BV di cui è azionista insieme al cugino John Elkann.

Nozze segrete per Andrea Agnelli: il resoconto della giornata

Prima di intraprendere il suo nuovo ruolo per conto di una delle famiglie più influenti ed importanti della storia d’Italia, Andrea Agnelli si è concesso una fuga. Il motivo è da annoverare tra i più importanti nella vita di un uomo: il matrimonio. Il dirigente è convolato in gran segreto a nozze con Deniz Akaln, già sua compagna dal 2015 e madre delle due bambine avute dalla coppia: Livia Selin e Vera Lin. La cerimonia ha avuto luogo sabato 29 aprile a Lisciano Niccone, un piccolo comune in provincia di Perugia.

La notizia è rimasta segreta, complice la festività del 1 maggio che è seguita al precedente giorno festivo, per oltre 48 ore. Poi la macchina social si è messa in funzione, svelando altri dettagli della romantica giornata. Dopo il fatidico e riservatissimo ‘sì’ pronunciato davanti al sindaco Gianluca Moscioni nel municipio del piccolo comune umbro, gli sposi hanno continuato la festa insieme a una quarantina di invitati. Location dell’esclusivo evento un ambìto resort della zona, ovvero il Castello di Reschio, che in passato ha ospitato molte star internazionali.

Complice anche il delicato momento vissuto dal club bianconero, stretto nella morsa di ben tre inchieste giudiziarie, l’ex presidente continua ad essere molto apprezzato e stimato da gran parte del popolo bianconero. Che, se potesse, lo rimetterebbe al timone della società domani stesso.