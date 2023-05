Annuncio Napoli, tifosi in delirio: sorpresa contro l’Udinese

Il Napoli si prepara a festeggiare alla grande, intanto occhio all’annuncio che sorprende tutti i tifosi. Ci sarà una sorpresa contro l’Udinese, ecco svelata quale

Ancora ventiquattro ore e il Napoli potrà utilizzare il primo dei sei match point Scudetto. Alla formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti servirà raccogliere quantomeno un punto dalla Dacia Arena per laurearsi campione di Italia con cinque giornate di anticipo. Il tutto, però, a patto che la Lazio questa sera vinca con il Sassuolo. In caso contrario, gli azzurri diventerebbero campioni ancor prima di scendere in campo contro l’Udinese.

Uno scenario da brividi, ma che i cinquantamila del Maradona si augurano fino ad un certo punto. Dopotutto, l’evento organizzato giovedì all’ex San Paolo con tanto di maxi-schermi è stato concepito proprio per festeggiare l’eventuale Scudetto in trasferta. E consentire ai tifosi del Napoli di godersi quello che è stato solamente sfiorato contro la Salernitana. La risposta dei napoletani è stata da record, con una vera e propria corsa al biglietto che ha generato numeri da capogiro. Persino per un evento al Maradona, senza giocatori del Napoli fisicamente in campo.

Napoli, sorpresa per la gara con l’Udinese: tifosi in delirio

L’evento è praticamente sold out, anche se l’annuncio che arriva da TicketOne fa ben sperare i tifosi del Napoli. Come raccontato a ‘Radio Punto Nuovo’ dal responsabile della piattaforma, Amedeo Bardelli, a breve saranno disponibili nuovi biglietti da acquistare.

“Per Udinese-Napoli saranno messi a disposizione ulteriori posti. Quindi aspettiamo ancora a dare il tutto esaurito – spiega il responsabile di TicketOne – Siamo arrivati a quasi 50mila presenze. Ora con la liberazione di ulteriori posti contiamo di sfiorare anche quota 60mila. Dico al popolo napoletano di non desistere”.

Poi un’indiscrezione su come verranno disposti i maxi-schermi: “Per esperienza, è un qualcosa che abbiamo già visto a Bari lo scorso anno. Lì furono disposti sulla pista d’atletica, suppongo si farà lo stesso anche al Maradona per trasmettere Udinese-Napoli. Parliamo di maxi-schermi molto performanti e di ultima generazione. Saranno perfettamente visibili in ogni settore e angolo dello stadio”.