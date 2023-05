Bouchard, il ritorno più atteso: la foto che ha fatto impazzire Instagram

La tennista canadese è tornata a giocare in Europa nel circuito WTA: i fans non hanno dimenticato la sua bellezza

Perseveranza. Resilienza. La voglia di non mollare, quel fuoco che è ancora vivo nonostante un infortunio che l’ha tenuta lontana dai campi per 17 mesi. E, soprattutto, nonostante il grande successo ottenuto nel campo della moda. Un ambito nel quale la bellissima nordamericana si muove a proprio agio come ai tempi belli sul campo da tennis.

Tutto questo è Eugenie Bouchard, andata e ritorno nel mondo del tennis, fuori dalla scene per tanto tempo ma ora tornata in pista. Per dimostrare ancora una volta che oltre al fascino, alle curve, al fisico statuario, c’è ancora tanto talento da mostrare.

La canadese classe ’94 raggiunse il suo apice nel 2014, quando disputò la finale di Wimbledon, raggiungendo anche le semifinali agli Australian Open e al Roland Garros. Raggiunto, nell’ottobre dello stesso anno, il best ranking – era quinta nella classifica WTA- la bella Eugenie ha poi avuto un drastico calo. Motivazionale, ma anche fisico, coi primi acciacchi – gentile regalo del massacrante ritmo del circuito – che hanno inziato a tormentarla. Parallelamente, ecco la carriera come modella per l’agenzia IMG Models e le prime critiche dai fans e dagli addetti ai lavori. Che la accusavano di non essere più focalizzata come prima sul tennis. Eugenie ha incassato, cavalcando l’nda del successo nel mondo del glamour e affini, ma poi è tornata in pista. Non senza far rumore.

Quando Eugenie Bouchard lasciò tutti senza fiato

La canadese, dopo qualche apparizione nel circuito ITF nell’autunno del 2022, è sbarcata in Europa per il WTA di Madrid, dopo aver superato con successo due turni di qualificazione. Al primo incontro ufficiale del 2023 nel main draw di un Masters 1000, è arrivata la vittoria contro l’ucraina Yastrmeska.

Un’affermazione accompagnata da polemiche per un frase poco opportuna postata su Twitter da Eugenie – e poi cancellata – che faceva riferimento al passato della sua avversaria, condannata ma poi assolta per doping qualche anno prima. Nel secondo turno è arrivata la sconfitta per mano della nostra Martina Trevisan, ma la soddisfazione dei fans nel vedere nuovamente la loro beniamina sui più importanti campi del circuito è stata enorme. Seconda forse solo ad una foto delle tennista che mandò letteralmente in tilt Instagram qualche anno prima.

Sensuale, sexy, avvenente: scegliete voi l’aggettivo che meglio possa descrivere questa istantanea del 2018 che raccolse qualcosa come oltre 245mila ‘Mi Piace’ sul suo profilo. “Potrei vivere il resto della mia vita senza colpire di nuovo una pallina da tennis, ma sono una combattente e il mio desiderio è lavorare sodo“, ha dichiarato di recente Eugenie. Basta vederla, anche coperta dalla testa ai piedi, per capire quanto sia vera questa affermazione.