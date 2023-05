Casillas ha una nuova fiamma mozzafiato: le immagini

L’ex portiere del Real Madrid esce allo scoperto: ormai la nuova relazione non è più un segreto.

Iker Casillas è stato uno dei migliori portieri della sua generazione assieme all’amico/rivale Gianluigi Buffon. Con le maglie del Real Madrid e della Nazionale spagnola ha vinto di tutto giocando sempre ad altissimi livelli.

Parliamo di un portiere che a 19 anni giocava già titolare nel Real Madrid assieme ad altri campioni che hanno segnato il calcio a cavallo tra i due secoli. Con i Blancos ha vinto praticamente ogni trofei esistente: dalla Coppa del Re alla Liga passando ovviamente per Mondiale per Club e Champions League. Mentre in nazionale ha disputato cinque Europei vincendone due e quattro Mondiali, tra cui quello vinto del 2010 con una delle nazionali più forti di tutti i tempi (quella allenata da Vicente del Bosque per intenderci). Casillas ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo nell’agosto 2020, quasi un anno dopo aver subito un infarto miocardico.

Casillas, chi è la sua nuova fiamma: ecco Ana, è bellissima

Nel 2021 Casillas ha concluso una storia lunga e piena d’amore con la giornalista di Mediaset Espana Sara Carbonero (di cui si ricorda soprattutto quel bacio dato a Iker dopo la finale di Johannesburg). Da lì in poi il buon Iker non ha più intrapreso una relazione stabile anche se vari media spagnoli e internazionali ogni tanto lo pizzicavano con qualche donna in giro per l’Europa.

Tuttavia, ora sembra che l’ex portiere spagnolo si sia convinto di voler intraprendere di nuovo una storia d’amore seria e duratura. La nuova storia sarebbe nata sui social tra un like e un cuoricino. A dirlo è la giornalista Mària Verdoy che ha scoperto che i due si sarebbero conosciuti sui social network e avrebbero deciso di incontrarsi di persona dopo mesi di chiacchierate tramite le chat dei social.

Insomma, la cosa pare abbastanza seria. Il programma tv spagnolo Fiesta, da sempre interessato a tutto ciò che circonda il mondo calcistico iberico, ha contattato una giovane infermiera di nome Ana che avrebbe dichiarato di frequentare Iker dallo scorso mese di gennaio e in più avrebbe confermato che i due avrebbero trascorso un week end a Ibiza. Ma chi è Ana, la nuova fiamma di Casillas? Ana è nata nella città di Salamanca e di professione fa l’infermiera. Nel frattempo viaggia molto spesso a Madrid e a Ibiza per coltivare il suo sogno di diventare modella che, visto il fisico che ha, appare più che coerente.