“La Juve sta pagando Ronaldo”, ora è bufera bianconera

Un’ex pedina del Napoli ha rilasciato una lunga intervista parlando anche di Juventus e di Cristiano Ronaldo: le sue frasi fanno discutere

È un momento alquanto delicato per la Juventus. Non soltanto per le note inchieste sportive che proseguono tra il caso plusvalenze e il secondo filone delle indagini inerente a stipendi e partnership. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha accumulato qualche passo falso di troppo nell’ultimo periodo, mettendo in atto più di una prestazione non all’altezza delle aspettative.

Questa situazione, inevitabilmente, aumenta i dubbi sul futuro della panchina bianconera. Mister Massimiliano Allegri è tornato al centro delle polemiche: l’allenatore livornese è accusato da numerosi tifosi di non saper valorizzare i calciatori a sua disposizione, di conseguenza preferirebbero altri profili per ricoprire l’incarico di guida tecnica della squadra torinese. Non è totalmente da escludere che la società si convinca, a fine stagione, a realizzare un drastico cambiamento, anche se per adesso l’orientamento ai piani alti è quello di proseguire il percorso intrapreso con Allegri. In tal senso, incide particolarmente il contratto molto pesante dell’allenatore ex Milan, che percepisce ben 7 milioni di euro netti all’anno più bonus.

Perciò l’eventuale esonero comporterebbe una spesa tutt’altro che indifferente, che in questo momento storico forse sarebbe meglio evitare. Ma se la nave affonderà nelle settimane a venire, la dirigenza juventina sarà comunque chiamata ad intervenire in qualche modo. Servirà un lavoro importante nel corso della prossima sessione estiva del calciomercato poiché la rosa necessita di alcuni interventi in tutti i reparti. Soffermandoci su quello offensivo, è evidente come pesi ancora l’assenza di uno come Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, ora in forza all’Al-Nassr, non è riuscito a conquistare la Champions con la maglia bianconera sulle spalle, però il proprio contributo sotto porta lo ha sempre dato. E adesso le reti del campione di Madeira farebbero senza dubbio comodo al club di Exor, a maggior ragione tenendo conto che bomber Dusan Vlahovic non sta rendendo come dovrebbe.

Cristiano Ronaldo, rivelazione shock: “Lo stanno ancora pagando”

Ad ogni modo, la ‘Vecchia Signora’ è stata ben contenta di aver interrotto il rapporto lavorativo con CR7. Quest’ultimo è giunto, ormai al crepuscolo della sua straordinaria carriera e, per certi versi, rappresentava più un peso che altro in quel di Torino.

L’operazione che ha portato l’ex Real Madrid alla Continassa, tra l’altro, è stata parecchio dispendiosa da un punto di vista economico. Un affare del genere comporta dei condizionamenti a lungo termine. Prendere Ronaldo non significa prendere un calciatore, bensì un’azienda. Sull’argomento in questione si è espresso pure l’ex centrocampista del Napoli Massimo Crippa, intervenuto ai microfoni di ‘Notizie.com’: “La Juventus ha acquistato giocatori forti, ma paga ancora i tre anni di Cristiano Ronaldo. Per il portoghese sono state spese cifre impossibili“. Frasi che non lasciano a tante interpretazioni.