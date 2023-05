Marcell Jacobs, gelo in diretta: c’è lo zampino della ex

Disavventura per Marcell Jacobs, ci sarebbe lo zampino della ex, tanto da provocare gelo in diretta

Le sue imprese alle Olimpiadi hanno fatto sognare gli appassionati di sport italiano, ma nella vita privata di Marcel Jacobs bisogna far fronte ad una questione delicata ed attinente alla moglie ed al suo burrascoso passato.

Nicole Daza è una modella ed influencer nata in Ecuador e cresciuta in Piemonte a Novi Ligure. Nel 2018 ebbe modo di conoscere lo sportivo con cui ormai convive da un lustro e da cui ha avuto due figli, vale a dire Anthony e Meghan. Ma il velocista in passato è stato legato ad un’altra donna.

Si tratta di Renata Erika Szabo, hair stylist di origine rumena; da tempo la donna vive a Desenzano sul Garda, stesso paese del campione olimpico ed europeo dei 100 metri. I due sono stati insieme per molti anni e hanno avuto anche un figlio: Jeremy. Ma il rapporto di coppia non è terminato come ben sperato, e le ripercussioni si sono fatte sentire anche in seguito alla fine della loro relazione.

Volano stracci: Marcel Jacobs, la rabbia in diretta

In questi ultimi giorni è proprio intervenuta la Szabo in merito a quanto accaduto di recente con l’ex compagno. Già in passato aveva rilevato ai giornalisti che il campione olimpico non è un genitore presente per il suo primogenito.

A rincarare la dose ci ha pensato un evento organizzato a fine aprile proprio a Desenzano sul Garda, nella fattispecie il Gardastars by 36° Multistars, dove Jacobs era stato invitato per inaugurare la nuova pista di atletica leggera.

Doveva essere un appuntamento spensierato ed invece si è trasformato in un incontro tra le due donne della vita del campione particolarmente acceso, la sua attuale compagna avrebbe infatti preso per i capelli la sua ex fidanzata.

Il fatto è stato narrato dalla stessa Szabo sul suo profilo social, dove ha postato le seguenti parole: “Sono stata aggredita dalla mia ex suocera, poi è arrivata lei (Nicole Daza), mi ha attaccato e tirato i capelli. Tutto questo è accaduto davanti agli occhi di mio figlio“. Un episodio spiacevole su cui è dovuta intervenire la Polizia; nel frattempo, Marcell Jacobs prepara i primi impegni outdoor, in vista di una stagione dove l’appuntamento clou saranno i Campionati del Mondo di Atletica Leggera, in programma a partire dal 19 agosto a Budapest.