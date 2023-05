Messi, ora è finita: che smacco dal PSG

Leo Messi si è trasferito al Psg nel 2021 e ha sposato il progetto di Nasser Al-Khelaïfi. Ora però uno smacco clamoroso potrebbe cambiare le carte in tavola

Il campione argentino è riuscito a conquistare il Mondiale in Qatar con la sua Argentina, ma dal punto di vista del club non ci sono stati dei grandi riscontri sul campo. Ora c’è un problema che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola.

Il passaggio di Leo Messi al Psg nell’estate del 2021 ha destato un grande scalpore, visto che per tutta la carriera l’asso argentino aveva giocato con la sola maglia del Barcellona. A suon di milioni, il Qatar Foundation e Al-Khelaifi, sono riusciti ad attirare il giocatore più forte del mondo. Il Mondiale a Doha ha chiaramente ricoperto un ruolo piuttosto importante, visto che proprio il governo qatariota voleva un esponente di primaria grandezza per poter dar lustro alla sua manifestazione.

In quasi due anni di permanenza sotto la Torre Eiffel, Messi non è mai stato così straripante in campo come si è visto con l’Argentina o ancora prima con i blaugrana. Il progetto con Galtier in panchina non è andato come sperato e anche l’ultimo assalto alla Champions League è miseramente sfumato a livello di ottavi di finale, contro il Bayern Monaco. La Ligue 1 non sarà un grosso problema da portare a casa, ma di certo non può bastare a saziare la fame di successo del numero uno in circolazione.

Leo Messi punito dal Psg: sarà sospeso per due settimane

Il problema di Messi con il Psg, oltre al discorso sportivo, è anche però legato ad un aspetto disciplinare. Si perché il giocatore argentino ha commesso una leggerezza che non è andata giù al suo club di appartenenza. Il numero 10 più famoso del mondo si è recato in Arabia Saudita nelle scorse ore, con un viaggio non autorizzato dal club. Una decisione non troppo gradita dalle parti di Parigi.

Infatti come ricordato da RMC Sport, il Psg ha deciso di punire Messi in modo piuttosto duro, ovvero attraverso una sospensione per ben due settimane. Il che significa che Leo salterà tre partite, potendo tornare a disposizione di Galtier solo per le ultime tre giornate di campionato.

Il Paris Saint Germain non sta vivendo un momento semplice ma Al-Khelaifi ha voluto usare il pugno duro. Niente sconti, specie in vista di quello che sarà un probabile addio a giugno. Messi potrebbe ritrovarsi ad affrontare Ronaldo nel campionato saudita, con la maglia dell’Al Hilal.