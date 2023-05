Napoli-Juve non è finita: “Nove scudetti di calcio indegno”

Continua la polemica a distanza tra Juventus e Napoli: dopo le parole di Allegri e De Laurentiis, arriva un attacco incredibile al club bianconero da parte di un allenatore e amico di Luciano Spalletti.

Passano i giorni ma non si placa la polemica che separa e divide il mondo Napoli dall’ambiente Juventus. Se la rivalità ormai è viva da anni, sostanzialmente dal ritorno in Serie A delle due squadre, in quest’ultimo periodo è stata alimentata anche dalle molte frizioni che hanno visto protagoniste le due società, dalla famosa questione dell’ASL di Napoli che portò al rinvio di una partita nella scorsa stagione, alle ultime parole di De Laurentiis, che ha rivendicato alcuni degli scudetti bianconeri, conquistati a suo parere con delle evidenti irregolarità.

La tensione tra le due piazze resta altissima, e ad alimentarla ancora di più ci ha pensato un allenatore, desideroso di difendere l’operato di Spalletti e della squadra che ha dominato questo campionato con qualcosa che ai bianconeri è quasi sempre mancata: il bel gioco.

Vincere a Napoli non è semplice. Magari lo diventerà, ma oggi bisogna essere obiettivi. Se la compagine azzurra, in quasi 100 anni di storia, ha conquistato solo 3 scudetti, è evidente che parlare di impresa non è sbagliato per gli uomini di Spalletti. Ed è anche per questo che tutta Napoli e tutti i napoletani nel mondo, dopo 33 anni di attesa, hanno il diritto di festeggiare come vogliono e quando vogliono. E senza doversi sorbire critiche e moralismi da altre parti d’Italia.

Questo almeno il pensiero di Carmine Esposito, allenatore e amico di Spalletti. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per sottolineare il peso dell’impresa del Napoli, il tecnico si è lasciato andare a dichiarazioni rumorose. Un intervento correttissimo, il suo, ma che di certo non rasserena gli animi del popolo bianconero. Una sua stilettata, in particolare, ha colpito al cuore i tifosi della Juve: “Loro hanno vinto nove scudetti consecutivi giocando un calcio indegno e nessuno li ha mai criticati“.

Juventus-Napoli: polemica infinita

Che la Juventus non abbia brillato per splendore, nemmeno nei nove anni degli scudetti vinti con Conte, Allegri e Sarri, è d’altronde evidente. E che alcuni di questi campionati siano stati, se non falsati, quanto meno condizionati da errori/orrori arbitrali (gol di Muntari nel primo scudetto di Conte, Pjanic e gli altri ‘aiutini’ dell’anno 2017/18) e da squilibri economico-finanziari evidenti, è altrettanto innegabile. Eppure, la sponda bianconera rigetta questo tipo di attacco, sostenendo di aver vinto tutti i propri 38 titoli sul campo e con assoluto merito.

Considerando gli ultimi episodi. La provocazione di Allegri al termine di Juventus–Napoli, la stilettata di De Laurentiis sullo “scudetto dell’onestà” e tutti i trascorsi che da sempre dividono Napoli e Juventus. E’ chiaro che la rivalità sembra destinata a crescere ancora nei prossimi anni. Rispetto al passato, infatti, c’è adesso una novità. Oggi che il Napoli è riuscito a tornare, forse definitivamente, al tavolo delle grandi d’Italia, diventando un “quarto incomodo” per le “strisciate” del Nord, è inevitabile che il confronto possa diventare anche più aspro.

A cosa porterà questo scontro non lo sappiamo. Il potere economico (e non solo) del club bianconero è infatti tale da potergli permettere di rinascere, ancora una volta. Anche dopo il tornado processuale che sembra stia per abbattersi sulla società. E forse è proprio per questo che ha ragione Esposito. Napoli e i napoletani non devono curarsi della “gente invidiosa” e devono invece godersi fino in fondo questo successo. Perché non sappiamo se e quando si ripeterà. Un’incertezza che lo rende ancora più gustoso ed emozionante. Un’incertezza che regala una felicità vera, e non fittizia come quella vissuta a lungo da altre parti.