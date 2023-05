Orrore sugli spalti: spunta una motosega durante una super sfida

E’ successo durante i quarti di finale della Champions League africana: un uomo ha creato il panico in campo con una motosega

Paura e delirio sugli spalti di uno stadio a Tunisi. Nel corso della partita di ritorno dei quarti di finale della CAF Champions League, la massima competizione continentale per club, si è sfiorata la tragedia.

Quella di sabato 29 aprile sembrava essere una giornata tranquilla, con la super sfida tra Espérance Sportive de Tunis e Jeunesse Sportive de Kabylie a fungere da conclusione del turno dei quarti di finale della Champions League africana. Dopo la vittoria esterna in Algeria per 0-1, la squadra tunisina era considerata la favorita assoluta per il passaggio del turno. Ma la partita non sarebbe stata l’argomento principale di discussione nei giorni successivi.

Follia allo stadio, una motosega semina il panico

Alla fine del primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, un uomo si è presentato sugli spalti dello “Stade Olympique de Radès” della capitale tunisina armato di motosega, scatenando il panico. Grazie alle tante riprese e ai video, diventati virali in pochissimo tempo, si può vedere come l’uomo, mentre sui gradoni divampava addirittura un incendio, abbia iniziato a spaccare tutto e a minacciare i presenti.

A causa dei disordini, le due squadre sono rimaste negli spogliatoi per quasi un’ora, aspettando che la situazione si risolvesse e che si potesse tornare a giocare. Il risultato finale, un 1-1 deciso dalle reti di Mohamed Ali Ben Romdhane al 49′ e di Adem Redjem a cinque minuti dalla fine, ha permesso ai tunisini di qualificarsi al turno successivo, nel quale affronteranno la strafavorita Al Ahly, ma nei giorni successivi il focus è stato tutto su ben altri argomenti.

Le autorità starebbero infatti ancora cercando di capire come sia stato possibile arrivare ad una situazione del genere. Secondo le ricostruzioni del Ministero dell’Interno tunisino, questo episodio sarebbe collegato ad un’irruzione da parte di alcuni individui in un magazzino all’interno dello stadio. Questi avrebbero rubato alcuni attrezzi, solitamente usati per dei lavori di manutenzione, tra cui pale, martelli e per l’appunto una motosega, usati poi per attaccare il personale di sicurezza. Una volta entrati nello stadio, i facinorosi avrebbero poi seminato il terrore, distruggendo alcune parti della struttura e causando il panico sugli spalti.

Quella dell’uomo con la motosega dunque non sarebbe altro che l’immagine più eclatante degli scontri avvenuti durante l’intervallo. Fortunatamente, le immagini delle telecamere di sicurezza potrebbero aiutare le autorità competenti ad identificare i responsabili e ad evitare episodi simili in futuro.