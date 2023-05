25 milioni e due big: il Chelsea vuole chiudere per Onana

Il Chelsea fa sul serio per il numero 1 nerazzurro Andrè Onana: 25 milioni di euro più il prestito di due top player

Si profila un’estate caldissima per l’Inter e i suoi tifosi. Tra l’addio certo di Milan Skriniar, il difficile rinnovo del prestito di Romelu Lukaku e le mire del Chelsea su il numero 1 Andrè Onana, la spina dorsale dell’undici nerazzurro rischia si essere stravolta.

I blues, dopo una stagione fallimentare e in caduta libera in Premier League (ko nel derby con l’Arsenal), promettono di fare di nuovo la parte del leone durante la prossima sessione estiva di calciomercato e hanno individuato nel club nerazzurro la loro “riserva di caccia”.

Il Chelsea, infatti, fa sul serio per l’estremo difensore nerazzurro Andrè Onana, pedina imprescindibile nello scacchiere tattico di mister Simone Inzaghi, e si prepara ad affondare il colpo.

Chelsea, i prestiti di Lukaku e Koulibaly per Onana

Per effetto delle sanzioni inflitte dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina, Roman Abramovich è stato costretto a passare la mano. A raccogliere il suo testimone l’imprenditore statunitense Todd Boehly, co-fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di “Eldridge Industries”.

Dunque, nuovo proprietario, stessa enorme disponibilità economica. Da quando si è insediato al comando del club londinese Boehly ha investito finora 600 milioni di sterline. A gennaio ha speso 121 milioni di euro per prelevare dal Benfica Enzo Fernandez. Una tale potenza economica che non può non far tremare le vene e i polsi dei tifosi della “Beneamata”. E, infatti, l’offerta con cui i blues intendono aprire una inevitabilmente complicata trattativa è di quelle a cui è difficile dire di no: 20-25 milioni di euro cash più il rinnovo del prestito di Romelu Lukaku e il prestito di Kalidou Koulibaly con tanto di accollo della metà dei sontuosi stipendi di entrambi.

Offerta che, indipendentemente dalla parte cash, consentirebbe all’Inter di sciogliere due nodi: il rinnovo del prestito di “Big Rom”, tornato a essere decisivo come ai tempi dello scudetto come attestano i due assist nel match vinto dai nerazzurri contro la Lazio, e la sostituzione del partente Milan Skriniar con Koulibaly che quando giocava nel Napoli (fino alla scorsa stagione) era considerato tra i migliori difensori al mondo.

Tuttavia, a quanto filtra, il management nerazzurro, ove venisse presentata, respingerebbe tale offerta. Steven Zhang vuole solo cash per la cessione del suo numero 1. D’altronde, per policy aziendale l’Inter non accetta contropartite tecniche per i suoi big. Le casse societarie nerazzurre “piangono”, ragion per cui se devono fare un sacrificio privandosi di un big, i dirigenti nerazzurri puntano a massimizzarne la monetizzazione.