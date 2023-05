Bufera Juventus: “Che errore Allegri”, annuncio e caos

Hanno fatto il giro del web le parole pronunciate contro il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: infuria la polemica.

La Juventus è tornata al successo nell’ultimo turno di campionato e ha scacciato la crisi di risultati che l’aveva colpita nelle ultime settimane. Il 2-1 dell’Allianz contro il Lecce ha permesso ai bianconeri di mantenere il terzo posto in classifica e di restare ad un solo punto dalla Lazio seconda. Tre punti fondamentali per la truppa di Allegri, che conserva così un margine di cinque lunghezze sul quinto posto a cinque gare dalla fine.

Il successo interno contro i salentini porta con sé anche altre notizie positive, tra cui le reti di Leandro Paredes e Dusan Vlahovic, due dei giocatori più criticati in questa stagione. Tuttavia, nonostante il ritorno alla vittoria, sui social i tifosi non sono affatto soddisfatti per la prestazione (il Lecce di Baroni ha avuto molte occasioni per pareggiare, ndr) e continuano a chiedere l’esonero di Massimiliano Allegri.

I vertici juventini hanno già fatto sapere che questa ipotesi non viene nemmeno presa in considerazione, pertanto il tecnico livornese (che ha ancora due anni di contratto con la Juve) sarà sulla panchina della Signora anche nella prossima stagione. Tuttavia, l’andamento poco esaltante da quando ha ripreso il timone di Madama sta scatenando comunque una serie di critiche all’indirizzo dell’allenatore toscano, che non arrivano soltanto da semplici tifosi.

Parole durissime per Allegri: il tecnico livornese ‘distrutto’ in diretta

Stanno facendo molto rumore le parole pronunciate da un ex colonna della Juventus come Pietro Vierchowod. Lo zar, che oggi ha 64 anni, ha conquistato una Champions League e una Supercoppa Italiana con i bianconeri nell’unica stagione disputata con la maglia della Juve (1995-1996, ndr).

“Come ho detto in altre occasioni non avrei fatto un Allegri bis – ha detto Vierchowod ai microfoni di TVPlay – Credo che questi risultati li avrebbe potuti fare qualunque altro tecnico. Ha fatto un po’ troppe sconfitte. Non penso all’ingaggio, penso proprio al fatto che non lo avrei ripreso perché o cambiavi tanti giocatori o non riprendevi lo stesso tecnico, nell’ultimo anno secondo me i risultati non sono buoni”.

“La grandezza di una squadra è vincere in Europa e invece la Juventus in questi anni è sempre stata buttata fuori – ha poi aggiunto lo Zar, che non le ha mandate a dire – Non avrei riprovato con un tecnico che ha perso due finali di Champions su due. Qualunque allenatore alla Juventus in Italia ha vinto, non ha spostato qualcosa in Europa Allegri”.