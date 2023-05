La Juventus sta attraversando un periodo molto difficile sia in campo che fuori. E non mancano le critiche degli eredi della famiglia Agnelli

Non è un periodo facile per la Juventus. Il club bianconero è alle prese con una serie di problemi di difficile soluzione, soprattutto a breve termine. Per quanto riguarda i processi sportivi il club bianconero non può far altro che attendere le mosse della Procura Federale e della Corte d’Appello che dovrà riformulare l’entità della sanzione legata alle cosiddette plusvalenze fittizie.

Per ciò che concerne gli aspetti più prettamente tecnici, legati alle vicende di campo, Di Maria e compagni sono chiamati a difendere un posto tra le prime quattro in campionato e a centrare la qualificazione in finale di Europa League.

Non sarà facile alla luce delle ultime non proprio esaltanti prestazioni della squadra di Allegri che nelle ultime giornate di Serie A ha racimolato un solo misero punto, il sofferto pareggio di Bologna e ha incassato la bruciante eliminazione in semifinale di Coppa Italia nella doppia sfida contro l’Inter. Una sequela di risultati negativi e prestazioni altrettanto opache che non possono non creare un profondo malumore tra i tifosi bianconeri. I quali inondano da parecchi giorni le pagine social per esprimere la propria rabbia e il proprio malcontento.

Elkann-Juve, sfogo clamoroso: è successo davanti a tutti

E non sono soltanto le persone comuni a utilizzare i social come valvola di sfogo. La tensione accumulata in questi ultimi mesi, nell’attesa che le vicende giudiziarie facciano il proprio corso al termine della stagione agonistica, esplode sulle piattaforme on line, piazze virtuali in cui i fan della Vecchia Signora si scagliano contro tutti i nemici, presunti o reali, della propria squadra. A sorpresa però, dopo la sfida del Dall’Ara pareggiata 1-1 grazie a un gol di Arkadiusz Milik, anche un esponente di spicco della famiglia Agnelli si è esposto muovendo una critica piuttosto esplicita rivolta ai giocatori.

Lapo Elkann, fratello minore di John e manager di varie aziende sparse tra Italia e Stati Uniti, dal suo profilo Twitter ha lanciato una critica piuttosto esplicita ai giocatori bianconeri: “È un obbligo tutti i giocatori juventini devono onorare la maglia e i colori che vestono dentro e fuori dal campo“. Una frase lapidaria che ha scatenato la reazione di migliaia di tifosi che hanno rilanciato il commento di Lapo, esprimendogli il loro incondizionato appoggio.