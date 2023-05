Il Napoli vuole lo sconto: l’affare rischia di saltare

Il Napoli guarda già al futuro e al prossimo mercato per restare in vetta al campionato, ma un affare degli azzurri è a rischio

Quella compiuta in questa stagione dal Napoli è stata una cavalcata epica. Raramente, nel campionato italiano, si era vista una supremazia tanto evidente nei confronti della concorrenza, maturata giornata dopo giornata. E meritatamente, gli azzurri hanno raggiunto il traguardo ambito e sognato da tanto tempo, quello del terzo scudetto.

Un trionfo che la città ha iniziato a festeggiare già da qualche settimana, con l’ampio margine di tranquillità costruito dalla squadra di Spalletti. Che a sua volta va incontro finalmente al primo scudetto italiano da allenatore, del quale è stato assoluto protagonista, mettendo insieme un gruppo di ferro e dal potenziale per certi versi ancora inespresso.

Napoli, è già il tempo di pensare al domani: gli azzurri per aprire un ciclo

Qualche rimpianto ad esempio è rimasto per come sono andate le cose in Champions League. Dove, è vero, si sono raggiunti i quarti di finale, un risultato storico e mai toccato prima dalla società, ma si sarebbe addirittura potuto fare meglio, con l’eliminazione contro il Milan che un po’ di amarezza l’ha inevitabilmente lasciata.

Pure, la doppia sfida con i rossoneri ha lasciato alle sue spalle una consapevolezza positiva. E cioè che questa squadra fortissima ha ancora dei margini di miglioramento e il prossimo anno potrebbe addirittura puntare più in alto. Ecco perché il club vuole cercare il più possibile di mantenere in rosa i giocatori più forti e provvedere a qualche piccolo ritocco per andare anche all’assalto dell’Europa, confermando quanto di buono visto in questa stagione.

Napoli, riscatto per la prossima stagione sì ma solo alle proprie condizioni: e l’affare è a rischio

Dunque, all’interno delle stanze di Castelvolturno ci si sta già muovendo per il calciomercato estivo e per la prossima stagione. Ma per uno dei colpi previsti nei prossimi mesi, lo sconto richiesto da De Laurentiis potrebbe far saltare tutto.

A gennaio, come secondo portiere, è arrivato Pierluigi Gollini. Una sola presenza per lui, ma molto importante, quella nella vittoria casalinga contro l’Atalanta, dove ha fatto il suo con un paio di parate di spessore. Il Napoli vorrebbe confermarlo, ma intenderebbe ridiscutere con la Fiorentina i termini del suo riscatto, inizialmente fissati a 8 milioni di euro. Un accordo al ribasso non sarebbe visto di buon occhio dai viola e dunque la permanenza di Gollini potrebbe essere a rischio.