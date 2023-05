Incasso choc da 170 milioni: Zhang ‘gode’, gli interisti piangono

Incasso monstre da 170 milioni di euro! Steven Zhang al settimo cielo, i tifosi nerazzurri si abbandonano alle lacrime

C’era una volta il calcio italiano che faceva incetta di campioni. Correvano gli anni ’80 e perfino una squadra non appartenente all’elite come l’Udinese poteva permettersi di ingaggiare un fuoriclasse come Zico. Erano gli anni in cui la Serie A, per unanime giudizio, era considerata l’Università del calcio.

Campioni stranieri già affermati in Patria facevano di tutto per giocare nel “campionato più difficile del mondo” perché erano consapevoli che solo confermando il loro talento in Serie A si sarebbero davvero consacrati che conseguentemente per loro si sarebbero aperte le porte dell’Hall of Fame del calcio.

E così, oltre al “D1oS” Diego Armando Maradona, campioni del calibro di Michel Platini, Falcao, il già nominato Zico, Junior, i tre tulipani Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco Van Basten, Lothar Matthaus, solo per citarne alcuni, hanno vestito la maglia di un club italiano.

La Premier spaventa i tifosi interisti, rischio triplo scippo

C’era una volta, appunto. Il nostro calcio, infatti, negli ultimi anni da “importatore” è diventato “esportatore” di campioni. Anche l’attuale capocannoniere della Serie, Victor Osimhen, a dispetto dello scudetto vinto con il Napoli, non ha mai fatto mistero della sua intenzione di mettersi alla prova in Premier League, il campionato più bello, ricco e dove giocano i migliori interpreti dello sport più amato al mondo.

L’Italia calcistica è diventata, quindi, terra di conquista delle big della Premier League che, in virtù del loro strapotere economico, sanno di potervi fare razzie senza trovare un’efficace resistenza da parte dei malcapitati club che finiscono nel loro mirino.

In particolare, l’Inter rischia di trasformarsi nel “supermarket” di lusso delle grandi d’Inghilterra. Il Chelsea punta deciso sul numero 1 nerazzurro Andrè Onana per il quale sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro cash più il prestito di Kalidou Koulibaly e il rinnovo di quello di Romelu Lukaku. Il Manchester United, orfano di Cristiano Ronaldo, ha individuato nel “Toro” Lautaro Martinez il degno erede di Cr7 mentre i cugini del City hanno messo gli occhi su Alessandro Bastoni.

A gongolare sarebbe il solo Steven Zhang che accumulerebbe con la cessione dei sunnominati un “tesoretto” che oscillerebbe tra i 170 e 180 milioni di euro. Più di una boccata d’ossigeno per le asfittiche casse societarie nerazzurre. Invece non sarebbe sufficiente neanche la ventilazione assistita per far riprendere fiato ai tifosi interisti dopo lo shock di veder partire in un colpo solo tre cardini dell’undici di mister Simone Inzaghi. Sarà proprio così? Si consumerà questo “triplo scippo” ai danni della “Beneamata”? Ai posteri l’ardua sentenza.