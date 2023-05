Inter gelata, c’è la fila per Lautaro: così l’addio è certo

Pericolo per i nerazzurri, sono troppe le squadre che si interessano a Lautaro Martinez: l’argentino potrebbe davvero dire addio.

Lautaro Martinez è un calciatore importante per l’Inter e potrà esserlo ancor di più nelle prossime settimane. Nel mese di maggio i nerazzurri si giocano tutto: corsa Champions, Coppa Italia e Champions League, con la doppia sfida ai cugini del Milan in semifinale. L’argentino è un veterano dell’Inter ma gli occhi di tante big sono sempre molto attenti.

Forte fisicamente, precisione chirurgica sotto porta, Lautraro è anche fondamentale nella costruzione del gioco e nel servire assist per la squadra di Inzaghi, che ora teme di perderlo. 32 presenze in campionato con 17 reti e 4 assist, 10 presenze con 2 gol e 3 passaggi chiave in Champions ed ancora due reti tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Forse è proprio questo l’anno della consacrazione del Toro. Ed infatti, ora fa gola a tanti.

Fila per Lautaro, addio shock

Da dire, che se per qualche sfortunato evento, i nerazzurri non arrivassero tra le prime quattro in Italia e non vincessero la Champions, l’anno prossimo si ritroverebbero a giocare in Europa League.

A quel punto, è molto probabile che non sia neanche di Lautaro la scelta. L’argentino non farebbe in tempo a chiedere di giocare altrove perché a quel punto i nerazzurri avrebbero estrema necessità di fare cassa. E la cessione di uno dei suoi uomini migliori diventerebbe obbligatoria.

Lautaro, che vanta 95 gol con la maglia interista, sembrerebbe avere già mercato. L’attaccante, campione del mondo con l’Argentina, è da tempo nel mirino di tante squadre importanti. L’Inter lo valuta circa 100 milioni: una cifra altissima, forse troppo, e con la necessità di fare cassa i nerazzurri sarebbero costretti ad abbassare le pretese. Ma

Stando alle ultime voci di mercato, il Real Madrid di Carlo Ancelotti starebbe facendo un pensierino per l’argentino, per cui si starebbero però muovendo principalmente dalla Premier League. Arrivasse un’offerta dai Galacticos, sarebbe difficile convincere Lautaro Martinez a restare, ma sul piatto potrebbero arrivare possibilità di accordi almeno con quattro squadre inglesi. Sembra che possano fare follie per lui: Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester United, con quest’ultima che vorrebbe Harry Kane, ma con lo stesso Tottenham a chiedere troppo. Saranno le prossime, le ultime partite del Toro con i nerazzurri?