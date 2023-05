Juve, è successo davvero: messaggio al Napoli, tifosi increduli

Il Napoli ha coronato un sogno portato da anni nel cuore: ha vinto il Tricolore ma la Juventus ha lanciato un messaggio che ha lasciato i tifosi increduli.

Il Napoli ha coronato un sogno dopo 33 anni. Pareggiando con l’Udinese ha conquistato il Tricolore e ha scritto nuovamente la storia, regalando ai suoi tifosi una gioia incommensurabile. Lo Scudetto adesso è realtà. Ma il messaggio della Juventus ha spiazzato tutti.

Il Napoli ha fatto la storia, con una stagione straordinaria. Victor Osimhen ci ha messo ancora una volta la firma e ha segnato il gol del pareggio. Per quell’unico punto che serviva per ottenere matematicamente la vittoria dello Scudetto.

Luciano Spalletti ha regalato ai napoletani e ai tifosi tutti una gioia immensa. Lo Stadio Diego Armando Maradona, insieme a tutta la città, è in festa e l’entusiasmo sarà vivo e forte per tanto e tanto tempo ancora. Eppure è arrivato un messaggio ironico e inaspettato da parte della Juventus.

Napoli, è la notte dello Scudetto: la Juve però sui social ironizza

Il Napoli ha finalmente ottenuto lo Scudetto tanto agognato e con il punto di questa sera non ha fallito il secondo match point. Al gol di Lovric ha risposto la rete di Victor Osimhen ed è scattata la festa che sta riempendo e riempirà le strade della città. In tanti stanno festeggiando, ma a fare ironia sui social ci ha pensato la Juventus. Il messaggio su ‘Twitter’.

“Visti i tanti complimenti – ha scritto la Juventus sul proprio profilo ‘Twitter’ – ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo Scudetto!“. Ovviamente i commenti al tweet si sono divisi tra risposte di tifosi napoletani e risposte di tifosi bianconeri. Eppure il Napoli continua, senza curarsi di nessun altro, a godersi la propria festa stra-meritata.