Meglio di Osimhen. E costa anche meno

Svolta nella campagna acquisti della big inglese: il bomber nigeriano è scalato in seconda posizione nelle preferenze

Una stagione da incorniciare, supportata da numeri incredibili. Che sono solo leggermente calati, nelle ultime giornate, anche a causa di un rientro dall’infortunio forse affrettato dalla necessità di averlo disponibile per la sfida di ritorno di Champions col Milan. Quando tra l’altro mise il suo timbro nei secondi finali: un’incornata non sufficiente però a garantire al Napoli il passaggio del turno. Victor Osimhen è uno dei simboli, forse il più dirompente, dello Scudetto azzurro, il terzo della storia partenopea.

Inevitabile, anche a causa delle già ottime stagioni precedenti, che sull’attaccante nigeriano siano piombati con decisione alcuni top club europei. Soprattutto inglesi. Arsenal e Manchester United sono stati tra i primi a sondare il terreno per l’ex Lille, col ‘solito’ Chelsea, impegnato anche a lusingare un certo Rafael Leao, pronto al rilancio in caso di necessità. Del resto il patron azzurro De Laurentiis non ha mai nascosto che, in caso di offerta irrinuncibile, possa privarsi del suo formidabile attaccante. Una politica di mercato, quella della non incedibilità di alcun campione, che ha pagato dividendi altissimi nelle ultime stagioni. Improvvisamente però, proprio sul più bello, i Red Devils si sarebbero tirati fuori dalla corsa al nigeriano. Il motivo è presto spiegato dal portale inglese ‘Tribalfootball.com‘.

Ten Hag cambia obiettivo: addio Osimhen

Protagonista di una stagione contraddittoria, che definire altalenante è dire poco – il club è quasi certo della qualificazione alla prossima Champions ma non è mai stato in lotta per il titolo – il Manchester United si è accorto che in attacco manca più di qualcosa. Il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo non può essere colmato dal solo, pur formidabile, Marcus Rashford. Che ad ogni modo non è, e mai sarà, un attaccante centrale. Da qui l’interessamento per Victor Osimhen, ritenuto ideale per le necessità del club. Anzi no. Un altro profilo, meno sponsorizzato ma altettanto devastante, è stato messo nel mirino dalla dirigenza britannica.

Si tratta di Randal Kolo Muani, il formidabile attaccante francese protagonista di una grande stagione con la magla dell’Eintracht Francoforte. Con 13 gol e 12 assist il transalpino è salito alla ribalta del calcio europeo, con gli osservatori che si erano accorti di lui anche grazie alle performances nella kermesse mondiale di Qatar 2022. Di lui i più distratti si ricordano per l’incredibile occasione avuta a tu per tu col Dibu Martienz nella finale contro l’Argentina, ma la verità è che il classe ’98 è davvero un gran prospetto. Che costa meno di Osimhen. E che è stato eletto dallo United come preferito per il reparto offensivo della prossima stagione.