Punito e cacciato: il Campione del Mondo è già un ex

Incredibile ribaltone in un top club europeo. Il campione del mondo viene punito e mandato via. È alla ricerca di una squadra per il prossimo anno

Anche nei top club europei ci sono tantissime grane. Uno tra tutti è il PSG, infatti la squadra francese è una vera e propria polveriera. I risultati spaventano e adesso anche la vittoria del campionato è in bilico. La Champions League è terminata prima del previsto con l’eliminazione col Bayern Monaco agli ottavi di finale.

Neanche la Coppa di Francia verrà messa in bacheca. La stagione è fallimentare e Galtier lascerà. L’allenatore andrà via e Campos è alla ricerca di un sostituto. Il primo nome è quello di Conte, dopo aver lasciato il Tottenham vuole rimettersi in carreggiata.

Anche Zidane è un nome per la panchina. Inoltre non passa mai di moda il nome di José Mourinho. Lo Special One conosce molto bene Campos, ma al momento è saldo alla guida della Roma. Anche i giocatori non sono certi di rimanere. Mbappé potrebbe lasciare dopo il rinnovo di contratto dell’anno scorso. Non si trova più bene ed ha anche discusso con la società per la pubblicità degli abbonamenti. Oltre all’asso francese anche Messi andrà via. In questi giorni si è scatenato il caos: ecco cosa è successo.

Messi cacciato via, è successo davvero

Lionel Messi è stato sospeso per due settimane, con effetto immediato, dal Paris Saint-Germain. Non potrà allenarsi e giocare con la squadra, e gli verrà anche sospeso lo stipendio per il periodo di punizione. Il motivo di una decisione così dura? Ufficialmente, la società avrebbe punito l’argentino per essere volato in Arabia Saudita senza permesso, per presenziare ad alcune iniziative commerciali in qualità di ambasciatore turistico, e non aver preso parte alla seduta di allenamento.

Il gruppo si sarebbe dovuto ritrovare il lunedì mattina, giorno successivo alla sconfitta col Lorient, per riprendere il consueto lavoro. L’argentino, invece, non si è presentato.

Un atteggiamento che non è andato giù ai vertici alti del PSG, che hanno immediatamente punito la “pulce”. Le voci di un possibile ritorno a casa, nella “sua” Barcellona, da ora in poi si intensificheranno ancora di più. Dalla Catalogna non fanno mistero della volontà di schierare nel 2023-24 Messi. Nel suo futuro ci sono anche altre possibilità: Arabia, Usa o Newcastle. Una cosa è certa: l’avventura tra Lionel e il PSG è finita nel peggior modo possibile.