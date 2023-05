“Come Zanetti…”: Napoli, il paragone di Cannavaro fa sorridere

Dopo la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, arriva il paragone di Fabio Cannavaro che fa sorridere i tifosi azzurri

Il Napoli ha vinto il terzo scudetto della sua storia e i tifosi azzurri hanno avuto una vera e propria esplosione di gioia quando Abisso ha fischiato la fine di Udinese-Napoli. Scene bellissime in giro per la città e in periferia, con migliaia di persone che si sono riversate in strada per festeggiare. Un successo arrivato grazie al lavoro di Luciano Spalletti, che ha saputo lavorare su un gruppo che si è messo a sua completa disposizione in tutto e per tutto.

Tanta gioia anche per molti tifosi illustri, come Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e dell’Italia. Il capitano azzurro, vincitore del Pallone d’Oro nel 2006, ha parlato di un altro capitano, Giovanni Di Lorenzo. Ha giocato una stagione strepitosa e oltre al titolo di campione d’Europa, adesso può sfoggiare anche quello di campione d’Italia. Ed è arrivato un paragone che fa sorridere i tifosi con Javier Zanetti coinvolto.

Napoli, il paragone di Cannavaro: “Di Lorenzo se fosse argentino…”

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “Se Di Lorenzo fosse argentino lo avrebbero chiamato Zanetti. Mentre se fosse stato inglese, per tutti sarebbe stato Walker”. Un paragone che fa capire l’importanza di Di Lorenzo nel Napoli e lo status che ha raggiunto in Italia e in Europa. Prosegue poi Cannavaro: “Avrei voluto vedere Koulibaly in coppia con Kim, ma cosa si può dire del campionato di Rrahmani? E anche Mario Rui, rimpianto ogni volta in cui era assente…”. Insomma, è davvero complicato per l’ex difensore soffermarsi su un solo giocatore.

Di Lorenzo sa bene che sarà molto complicato affermarsi di nuovo come campioni d’Italia la prossima stagione. Pure perché dipenderà dalle scelte che farà la società sul mercato, con diversi giocatori in scadenza nel 2024 e nel 2025, che dovranno chiarire il loro futuro. Sarà molto complicato, tuttavia, trattenere Osimhen e Kim, entrambi attenzionati da diversi top club.