Cristiano Ronaldo e Messi condividono un segreto: ecco quale

Pur essendo da sempre rivali, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi condividono un incredibile segreto. Scoprite insieme a noi qual è

La loro rivalità, calcistica e non, ha caratterizzato le ultime due decadi del calcio mondiale. Una volta gli appassionati si dividevano su chi fosse il più grande all time tra i compianti Diego Armando Maradona e Pelè, oggi su chi chi sia il migliore tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

Con la conquista dell’alloro iridato, agli ultimi Mondiali in Qatar, la “Pulce” argentina ha dato scacco matto al portoghese che, dalla sua, vanta l’Europeo vinto nel 2016 oltre a detenere il primato, con 122 gol, di miglior marcatore di sempre con le Nazionali.

Profondamente diversi per stile di gioco e caratterialmente, tanto arrogante e dall’ego spropositato il portoghese quanto remissivo il fuoriclasse argentina, i due sono destinati a essere sempre visti come l’uno contrapposto all’altro. Eppure, a dispetto delle tante differenze, c’è qualcosa che li accomuna: Leo Messi e Cristiano Ronaldo condividono un segreto.

Cristiano Ronaldo e Messi condividono un segreto: la crioterapia

L’età avanza anche per Messi e Ronaldo, eppure i due, soprattutto l’argentino, sono ancora sulla cresta dell’onda. Non hanno intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Del resto, sono integri fisicamente e dal punto di vista del talento sono pochissimi quelli tra le nuove leve che possono concretamente ambire a prendere il loro posto.

Una longevità che è figlia non solo della loro classe cristallina. Se Cr7 e Messi, rispettivamente 38 e 36 anni (il prossimo 24 giugno), sono ancora ai massimi livelli è anche merito della crioterapia cui entrambi ricorrono. Ma che cos’ è la crioterapia? E’ una metodica che consente di recuperare più velocemente dopo un intenso stress fisico e prevenire gli infortuni muscolari. In pratica, gli atleti si trattengono per un massimo di 5 minuti – altrimenti si rischiano serie conseguenze fisiche – in una camera del ghiaccio (“crioterapia” significa “terapia del freddo”) in cui la temperatura può scendere fino a meno -200°C.

Oltre, come detto, a un più rapido recupero delle energie, gli sportivi ricorrono alla crioterapia per aumentare la circolazione sanguigna, migliorare il sistema immunitario, ridurre l’affaticamento e accelerare la guarigione delle lesioni a carico dei tessuti muscolari. Ecco perchè da qualche anno la crioterapia è diventata una pratica comune tra gli atleti d’élite. Non solo Messi e Ronaldo, quindi, ma anche, ad esempio, il fenomeno della racchetta, Rafa Nadal, si sottopone regolarmente alle sedute crioterapiche il cui costo non è alla portata delle tasche di tutti. Attrezzare una stanza per la crioterapia ha un costo elevato (Cristiano Ronaldo ha speso 58 mila euro per farsela installare) così come sono pochi i centri clinici che l’hanno in dotazione.