Elodie da sogno: l’abito da sera mette in mostra le sue grazie (Video)

Elodie lascia senza fiato per l’ennesima volta, la cantante sfoggia tutta la sua eleganza seducente: un abito da sera pazzesco

Si è affermata come una delle cantanti più in voga di questi anni, oltre che per il suo fascino sublime, che non lascia mai scampo agli ammiratori. Elodie riesce sempre ad attirare l’attenzione dei fan con grandissimo successo.

L’interprete romana ha vissuto, dopo anni di gavetta, una ascesa ai vertici piuttosto rapida dopo la svolta per la sua carriera segnata dalla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2015. Da allora, si sono susseguiti i riconoscimenti e la sua fama ormai la precede.

Elodie, l’attesa per il grande evento cresce: intanto festeggia il suo compleanno

Tutto meritato, per una cantante entrata nel cuore di tutti grazie a un timbro vocale inconfondibile e che fa vivere sempre grandissime emozioni. La sua presenza nelle radio e sul web si sente, in tutti i sensi.

Elodie sta diventando un personaggio a 360 gradi, come testimoniato dalla docu-serie che la vede protagonista su Amazon Prime Video, dal titolo ‘Sento ancora la vertigine‘. Il suo quarto album, “Ok. Respira“, sta riscuotendo grandi riscontri da parte del pubblico. E la cantante è pronta a vivere una serata indimenticabile il 12 maggio, quando sarà in programma un maxi concerto al Forum di Assago. Un appuntamento per il quale non vede l’ora, come ha avuto modo di dire più volte ai fan, con i quali mantiene un contatto costante tramite i social, dove è molto attiva. Non stupisce che sia tra i personaggi al femminile più cliccati d’Italia, con oltre 3 milioni di followers su Instagram.

Nel frattempo, Elodie ha compiuto il suo 33esimo compleanno. Una serata speciale, vissuta ovviamente insieme alle persone più care, tra cui il fidanzato, il corridore motociclistico Andrea Iannone.

Elodie, un compleanno da sogno: il vestito è uno spettacolo, impossibile resistere

Sul web, il compleanno di Elodie è stato pubblicizzato da post e stories che hanno messo in risalto, come sempre, la bellezza e l’eleganza sensuale e irresistibile della cantante. Guardate che vestito indossava.

Un lungo abito nero, quasi da regina di ‘Maleficent’, con lunga gonna e la consueta scollatura magnetica e irresistibile. Una visione che ha raccolto l’adorazione immediata da parte dei tanti fan, pronti come sempre a sciogliersi davanti a lei. Elodie, manco a dirlo, è in gran forma, e si prepara a una estate da protagonista. Per ora, non c’è ancora notizia di tormentoni in arrivo, ma vi terremo aggiornati.