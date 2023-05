Fanno uno sforzo e se lo prendono: sorpresa Lukaku

Clamorosa svolta nel futuro di Romelu Lukaku: scambio a sorpresa e colpaccio in vista in estate.

Dopo le importanti vittorie contro Juventus e Lazio, si conferma in ottima forma l’Inter, a segno anche nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Inzaghi ha strabordato nel match del Bentegodi, annichilendo l’Hellas Verona con ben 6 reti e riconquistando il quarto posto solitario in classifica.

Sono dunque tre punti fondamentali quelli raccolti dalla compagine meneghina, che ha così sfruttato appieno i passi falsi commessi da Roma e Milan, entrambe autrici di un deludente pari. È proprio con i giallorossi che la Beneamata dovrà fare i conti sabato alle 18, in una sfida dall’altissima posta in palio.

Si prospetta un finale di stagione infuocato per l’Inter, ancora in corsa per importanti obiettivi su ben tre fronti. Nel mentre, la dirigenza nerazzurra prosegue però imperterrita con la stesura dell’imminente calciomercato estivo, nel quale assisteremo a diversi cambiamenti all’interno della rosa meneghina. Tra i giocatori in uscita figura in primis il profilo di Romelu Lukaku, che sarebbe già pronto ad approdare in un altro top club a sorpresa.

Calciomercato, Lukaku saluta Inter e Chelsea: l’Atletico Madrid è pronto al clamoroso scambio

In ombra per gran parte della stagione, complici i ripetuti infortuni ed un feeling con la porta che ha lasciato alquanto a desiderare, Romelu Lukaku si sta invece dimostrando quasi imprescindibile in questo finale di annata per l’Inter. Il belga è infatti risultato decisivo per l’approdo in semifinale di Champions League, ed è reduce da ben 2 gol e 4 assist nelle ultime 4 partite di Serie A.

Nonostante ciò, è destinata ad interrompersi nuovamente la storia d’amore tra l’Inter e il classe ’93, che in estate, causa le troppo esigenti richieste del Chelsea, a giugno sarà rispedito a Londra. Secondo quanto riportato da fichajes.net, Lukaku sarebbe però già finito nel mirino dell’Atletico Madrid, che ha intenzione di fare sul serio in estate per il suo trasferimento, anche a costo di un consistente sforzo economico.

Intenzione dei colchoneros è quella di fare forza sul fattore Joao Felix, ad oggi in prestito proprio al Chelsea. Per favorire l’acquisizione di Lukaku, il club spagnolo sarebbe infatti pronto a proporre un clamoroso scambio tra il belga ed il portoghese, considerato ormai di troppo nel progetto di Diego Simeone. Uno scambio che inoltre accontenterebbe anche l’ex Manchester United, desideroso di rimanere nell’élite del calcio ma non più tra le fila dei blues.