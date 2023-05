Marotta di nuovo alla Juve? Bomba a orologeria

Ritorno di Giuseppe Marotta alla Juventus? Una bomba a orologeria pronta a deflagrare. Ecco tutti i dettagli

Con la vittoria di misura contro il Lecce all’Allianz Stadium la Juventus ha interrotto la striscia di 4 ko consecutivi in Serie A. Riprende, quindi, la marcia dei bianconeri verso un posto nella prossima edizione della Champions League in attesa dei verdetti della giustizia sportiva.

Gli uomini di Massimiliano Allegri sono attesi anche dal doppio confronto contro il Siviglia valido per la semifinale di Europa League. E’ dunque un momento cruciale per i bianconeri che in poche settimane si giocano un’intera stagione. Eppure, dopo la rivoluzione al vertice societario innescata dalle dimissioni dell’ex Presidente Andrea Agnelli e dell’ex CdA, la Juventus è un cantiere aperto.

Marotta di nuovo alla Juve? Il tweet di Lapo Elkann che fa discutere

Il futuro della Juventus è imperscrutabile. Nuvoloni si addensano all’orizzonte del club bianconero per le possibili conseguenze dei procedimenti giudiziario che lo vedono coinvolto. Ma soprattutto sul capo della “Vecchia Signora” pende la spada di Damocle dell’eventuale esclusione dalle Coppe europee.

Un’autentica mazzata per le ambizioni sportive e per i già disastrati conti bianconeri. Una tempesta perfetta potrebbe travolgere una Juventus impreparata ad affrontarla. Infatti, l’attuale management bianconero, nella fattispecie il Presidente Gianluca Ferrero e l’Amministratore Delegato Maurizio Scanavino, uomini di fiducia di John Elkann, sono sì manager di comprovata competenza ma hanno scarse esperienze di gestione di un club di calcio.

Non per nulla un tweet di Lapo Elkann, tifosissimo della Juventus e fratello dell’Amministratore Delegato dell’Exor N.V., la “cassaforte” della famiglia Agnelli, agita le acque in casa bianconera. Nel suddetto tweet Lapo lancia una “bomba a orologeria”: sottolineando che con l’addio di Beppe Marotta, attualmente Amministratore Delegato Area Sport dell’Inter, la Juventus abbia perso tanto, Lapo auspica che il timone della nave bianconera sia saldamente tra le mani di “figure forti e capaci del mondo del calcio“, altrimenti sarà impossibile riportare la Juventus ai livelli che le competono.

Insomma, l’identikit tracciato da Lapo corrisponde proprio al dirigente nerazzurro. Si profila all’orizzonte, dunque, il clamoroso ritorno a Torino, sponda Juventus, di Beppe Marotta? Forse. L’Amministratore Delegato nerazzurro ha sì sposato il progetto interista, tuttavia l’ipotesi di un suo ritorno alla Juventus non è destituita di fondamento. L’uscita di scena di Andrea Agnelli, con il quale i rapporti del dirigente nerazzurro erano ai minimi termini, ha mutato radicalmente lo scenario, con Marotta che, quindi, potrebbe essere stuzzicato dall’idea di bissare quanto fatto durante la sua (prima) esperienza al club bianconero: riportare in alto la Juventus.