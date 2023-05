Neymar va via in prestito: colpo monumentale

Ormai non è neanche più una sorpresa, il Paris Saint-Germain potrebbe decidere di disfarsi di Neymar, ecco dove andrà.

Non sta vivendo un momento facile, il brasiliano Neymar Jr. a Parigi. Sia lui che Leo Messi sono finiti al centro delle contestazioni dei tifosi parigini perché pretendono di più dalle loro prestazioni. In questo momento infatti, il Paris Saint-Germain è già fuori dalle competizioni europee e sono solo a 5 punti di vantaggio dal Marsiglia in campionato.

Le contestazioni però si sono fatte troppo dure, questo renderebbe infelici i campioni che ora non avrebbero più lo stesso rapporto con la tifoseria. Ed infatti tra questi, un po’ a sorpresa, vi è finito proprio Neymar. A sorpresa perché le reazioni troppo violente di alcuni esponenti della tifoseria, riguardano un calciatore come lui che comunque difende i colori parigini da ben sei stagioni. Ma in questo momento, sembra che nella capitale francese non si risparmi nessuno.

Via in prestito il campione dei record: la notizia è clamorosa

Ed allora, forse è giunto il momento di pensare che sei anni vanno già bene, così da immaginare di giocare con un’altra maglia nella prossima stagione. Sicuramente non saranno i tifosi ad essere scontenti, visto che alcuni si sono persino presentati davanti la sua casa di Bougival per fargli capire che lui al Parco dei Principi non è più gradito.

E dal canto suo, il trentunenne non solo ovviamente resterà scosso da quest’episodio, ma potrebbe anche pensare che tutto sommato una nuova avventura non guasterebbe.

E poi c’è la terza persona, ovvero proprio il PSG che farebbe spazio a qualche calciatore più giovane, magari con un ingaggio minore e chissà, più affamato. Ed allora, che ne sarà del brasiliano? Lo hanno chiesto quelli de L’Equipe all’entourage del calciatore, con l’ammissione che inizialmente non era un’idea andare via da Parigi, ma che invece ora quest’opzione non sarebbe da escludere. In lizza per l’acquisizione di Neymar, ci sarebbe intanto il Chelsea, i londinesi già da tempo hanno fatto capire di voler ascoltare la disponibilità del classe ’92.

Un ostacolo è rappresentato però, non solo per i Blues, ma anche per altre squadre europee. Infatti, al momento l’asso verdeoro risulta percepire 40 milioni di euro lordi all’anno. Ed infatti, le prime voci di una possibile cessione, vedono il PSG pensare anche ad una possibilità di prestito. Magari con la metà dell’ingaggio pagata ancora dalla società ed un’altra metà dalla squadra che prenderà il trentunenne. Se sarà così o meno lo sapremo in estate, ma sicuramente per ora Neymar pare proprio allontanarsi da Parigi.