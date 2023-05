Pazzesco Isco: spiazza tutti dopo 3 mesi di assenza

Dopo tre mesi di assenza riecco Isco. Il calciatore spagnolo ha rotto il silenzio in un modo particolare. Ma dove sarà il suo futuro?

Isco è indubbiamente uno dei calciatori più forti degli ultimi dieci anni. A dimostrarlo è la sua luminosa carriera al Real Madrid, club che lo ha portato più volte sul tetto d’Europa e del mondo. Un trequartista tutto fare lo spagnolo, con una classe e qualità uniche. Peccato che il periodo che sta vivendo nel presente non rende merito alla straordinaria carriera. Isco è un calciatore senza dimora, sperduto nella frustrazione e nell’insoddisfazione dell’ultima esperienza in Spagna.

Sappiamo bene che nel 2022, dopo non aver rinnovato il suo contratto coi blancos, è passato a parametro zero al Siviglia, dove c’era Lopetegui ad aspettarlo a braccia aperta. Si pensava che la sua avventura tra le fila dei biancorossi sarebbe stata soddisfacente e piena di successi, personali e di squadra. Ma così non è andata, anzi. L’esperienza di Isco al Siviglia è stata deludente sotto ogni aspetto. L’addio di Lopetegui alla panchina e l’arrivo di Jorge Sampaoli hanno peggiorato una situazione già precaria.

Con il tecnico argentino, Isco ha perso spazio nel peggiore dei modi, e quell’aura speciale si è a poco a poco spenta. Alla mancanza di fiducia è seguita la lite con Monchi, DS del club spagnolo. Da lì la rottura totale, con la conseguente rescissione del contratto. Un fatto che ha colpito profondamente il fantasista spagnolo, sparito addirittura dai social dopo l’addio al Siviglia. Sono passati tre mesi da quel giorno. Di recente Isco è ricomparso spiazzando tutti.

Di nuovo Isco: felice con la famiglia a Parigi

Ha ovviamente fatto clamore l’uscita di scena dai social di Isco. Era solito pubblicare qualche contenuto calcistico o affettuoso con la famiglia. A febbraio, con precisione il 14, il calciatore ha chiuso ogni contatto con il web dopo aver pubblicato un particolare video in cui si allenava duramente dopo la partenza dal Siviglia. Sotto al post la frase: “Mentre il rumore continua fuori, dentro continuiamo con l’illusione e il lavoro intatto”. Da lì, il silenzio assoluto.

Come accennato, sono passati quasi tre mesi, e di recente Isco è ricomparso sui social. In che modo? L’ex Real Madrid ha pubblicato un video sul suo canale Instagram che riprende vari momenti della vacanza con la sua famiglia a Disneyland Paris. Lui, la moglie Sara Salàmo e i due figlioletti Piero e Theo, di cui non si vedono mai i volti come ci ha sempre tenuto la famiglia Alàrcon. L’assenza sui social ha creato sicuramente molto clamore, ma adesso Isco sembra essere pronto a tornare in scena dopo momenti difficili e concitati.

Attualmente è ancora senza un club. Nonostante lo status di svincolato, nessuna società ha provato ad acquistarlo nei recenti mesi. Si era diffuso il mega rumors di un interesse della Salernitana, ma il tutto si è concluso in un nulla di fatto. Chissà che il ritorno sui social non equivalga al ritorno presto in campo di Isco Alàrcon. I suo tifosi lo stanno aspettando con ansia.