Scudetto Napoli, Benitez è un fiume in piena: il messaggio agli azzurri

Bel messaggio dell’ex tecnico del Napoli per la vittoria dello scudetto. Non è mai uscito dal cuore dei tifosi.

Lo scudetto del Napoli non sorprende. Il titolo conquistato sul campo dell’Udinese arriva dopo una stagione dominata. Dalla prima partita di campionato tutti si erano resi conto che questo Napoli avrebbe potuto fare grandi cose.

Nonostante il mercato estivo deludente, con un progetto ben chiaro intrapreso da De Laurentiis e Giuntoli, si sono ricreduti tutti. Riduzione del monte ingaggi e inserimenti di giovani nella rosa il mantra della dirigenza azzurra. Un’idea rivelatasi geniale a conti fatti, con un Napoli in attivo con il bilancio e pieno di giovani che, ad oggi, sono dei campioni.

Un campionato frutto delle idee di Luciano Spalletti, vero cervello di questa squadra, e di calciatori che hanno abbracciato il progetto. Tutti hanno saputo fare il proprio compito, accettando ruoli e gerarchie. E il risultato è uno scudetto che mancava da 33 anni a Napoli.

L’1-1 con l’udinese è bastato agli azzurri per conquistare il titolo. Il gol di Osimhen, che ha risposto all’iniziale vantaggio siglato Lovric, ha dato il via alla festa. Circa 10mila i tifosi azzurri presenti a Udine, che hanno invaso il campo per abbracciare i propri beniamini al termine del match. Circa 55mila, invece, i tifosi presenti al Maradona per assistere alla partita a distanza.

Una festa durata fino a tarda notte con tutta la città, provincia compresa, che ha liberato l’urlo di gioia per un titolo che mancava da troppo tempo.

Scudetto Napoli, il messaggio di Rafa Benitez

La storia del Napoli è un percorso modello, che a piccoli passi è riuscito ad arrivare al traguardo più importante. A questo viaggio hanno preso parte tantissimi giocatori e allenatori, tutti rimasti più o meno nel cuore dei tifosi. Tra di loro ce n’è uno in particolare, ed è Rafa Benitez. Arrivato al Napoli nel 2013, è stato il primo allenatore a dare un’impronta veramente europea agli azzurri. Con gli azzurri vinse la Coppa Italia e la Supercoppa italiana nella stagione 2013/14.

Il tecnico spagnolo, attraverso un tweet, si è complimentato con la squadra. Suoi i complimenti al presidente, allo staff e ai calciatori, ma soprattutto ai tifosi che logorano nel cuore.