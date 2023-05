Tegola pesantissima: Bomber di Serie A ha già concluso la sua stagione

Un attaccante della Serie A ha concluso in anticipo la sua stagione. Brutto colpo per il mister che farà a meno di lui nell’ultimo tour de force dell’annata

La stagione sta per finire e le squadre sono chiamate all’ultimo sforzo. Maggio sarà un mese pesante per diversi club, soprattutto per chi è ancora in corsa nelle competizioni europee. Quest’anno la Serie A può vantare ben 5 squadre nelle semifinali delle tre coppe internazionali.

Inter e Milan si sfideranno in Champions, Roma e Juve giocheranno rispettivamente con Bayer Leverkusen e Siviglia in Europa League ed infine la Fiorentina in Conference se la dovrà vedere con il Basilea. La viola e i nerazzurri si troveranno di fronte nella finale di Coppa Italia in programma il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Tra le big del nostro campionato i giallorossi di Mourinho sono quelli più in difficoltà. José ha una lista bella corposa di indisponibili. Si sono infortunati nella ultime settimane Dybala, Wijnaldum, Llorente, Kumbulla e il Gallo Belotti. Nella sfida contro il Monza si è fatto male anche un altro attaccante che rischia di aver concluso in anticipo la stagione e non ci sarà per il delicato impegno europeo contro i tedeschi del Bayer Leverkusen.

Mourinho perde i pezzi: ko un attaccante

Mourinho è alle prese con diversi infortunati. La sfida col Monza di qualche giorno fa ha portato un solo punto e ha frenato la rincorsa Champions. Inoltre ha allungato la lista dei giocatori indisponibili. Infatti nel turno infrasettimanale si è fermato per uno stop muscolare Stephan El Shaarawy.

Il Faraone si è subito accasciato a terra e ha chiesto immediatamente il cambio. Gli esami strumentali svolti nelle successive ore hanno dichiarato il peggio: lesione al flessore della coscia destra. La stagione è praticamente finita. Resta solo la speranza della finale di Europa League in caso i giallorossi riuscissero a superare il Bayer Leverkusen.

Uno stop che non ci voleva per il numero 92. L’esterno è stato tra le note positive della stagione della Roma e ha segnato gol decisivi sia in campionato che in Europa. Inoltre nelle ultime settimane stava anche trattando il rinnovo del contratto. È disposto ad abbassarsi lo stipendio pur di restare nella Capitale e spera che questo infortunio non freni la trattativa col gm Pinto. Nelle prossime gare Mourinho è in piena emergenza e dovrà cercare di dosare le forze tra campionato ed Europa League. Compito non facile, ma spera di recuperare qualche pedina fondamentale.