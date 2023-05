Una partita che cambia tutto: ora è pronto a restare alla Juve

Il futuro è un tema molto caldo in casa Juve e sono in corso delle valutazioni molto importanti: una partita potrebbe aver cambiato tutto.

I bianconeri stanno riflettendo su quelli che potrebbero essere i cambiamenti in vista della prossima stagione: il match con il Lecce potrebbe aver cambiato qualcosa.

La stagione della Juventus è stata alquanto altalenante fin qui. Il punto più basso è rappresentato dall’eliminazione ai gironi di Champions League con soli 3 punti raccolti in sei partite: tuttavia, questo passo falso ha portato ad un buon percorso in Europa League. I bianconeri si giocheranno l’accesso alla finale della competizione europea contro il Siviglia, squadra in difficoltà, ma che in questo torneo si trova sempre a proprio agio. In campionato, invece, la formazione di Allegri è attualmente terza a quota 63: le prossime partite saranno cruciali per mantenere la posizione in top 4. Intanto, però, si pensa anche al futuro: l’ultima sfida con il Lecce potrebbe aver cambiato le carte in tavola.

Juve, una partita per cambiare il futuro

La Juventus è reduce da una vittoria abbastanza sofferta contro il Lecce: il gol di Paredes ha stappato il match, ma Ceesay ha trovato il pareggio su rigore. A fare la differenza è stato Vlahovic, tornato al gol con una bella girata mancina.

Questo risultato ha riportato la formazione di Allegri al successo in campionato dopo un mese: nel mezzo ci sono state tre sconfitte ed un pareggio, oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. La priorità è quella di chiudere l’anno in top 4, pur sapendo che l’accesso alla Champions League non è garantito (a causa di possibili sanzioni da parte dell’UEFA).

La partita con i salentini, oltre ad aver portato i 3 punti, potrebbe aver cambiato qualcosa per il futuro della Juve. Come noto, ci sono diverse situazioni in bilico all’interno della rosa come, per esempio, quelle di Di Maria, Paredes o Cuadrado: tra scadenze di contratti e prestiti andranno prese delle decisioni importanti. Tra i giocatori in dubbio c’è anche Leonardo Bonucci, che con il Lecce ha disputato una buona gara tornando titolare in Serie A dopo diverso tempo.

Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma da tempo si vocifera di un possibile addio anticipato. La buona prestazione dell’ultimo turno, però, potrebbe aver cambiato la situazione: Allegri sa di poter contare sul difensore e, tramite una buona gestione, può rivelarsi un ricambio importante per le rotazioni. La storia di Bonucci con la Juve, dunque, potrebbe andare avanti ancora, anche se ora la priorità è il presente: l’obiettivo è chiudere al meglio la stagione.