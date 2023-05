Alonso batte Verstappen: ha un asso nella manica

Fernando Alonso è riuscito a recuperare tutto ad un tratto la competitività di un tempo. La crescita dell’Aston Martin lo ha messo nelle condizioni di duellare anche con Verstappen

Lo spagnolo sogna di poter battere almeno una volta il due volte campione del mondo olandese, è proprio per questo sembra avere un asso nella manica. I tifosi sperano che già in Florida si possa scatenare una grande bagarre.

Il campionato mondiale di Formula 1 ha regalato subito una grandissima sorpresa. Tutti si attendevano la Ferrari e la Mercedes come prime antagoniste della Red Bull e invece si sono ritrovate l’Aston Martin al top. La scuderia di Lawrence Stroll ha investito tantissimo negli ultimi due anni , strappando fior di tecnici alla concorrenza e provando a mettere su una scuderia di tutto rispetto.

Fernando Alonso ha preso il posto di Sebastian Vettel e sta portando in alto i colori del team inglese, sicuramente con un pizzico di sorpresa da parte degli altri. Ma le ambizioni della scuderia di Silverstone non si fermano di certo qui. In molti l’hanno accusata di essere una piccola copia della Red Bull dello scorso anno, ma in realtà dietro al progetto dell’AMR23 c’è l’idea di scalzare anche i capofila di Milton Keynes.

Alonso vorrebbe regalarsi un ultimo trionfo in carriera prima di appendere il casco al chiodo (almeno in F1). Per farlo c’è in atto un piano preciso che affonda le proprie radici sulle sue qualità di guida e sulle possibilità economiche di un magnate come Stroll.

Alonso può battere Verstappen: la chiave è il gioco di squadra con Stroll e… Perez

Il buon rapporto che Alonso ha instaurato con Lance Stroll, giovane compagno di squadra, è uno dei punti di forza dell’Aston Martin. Fernando vuole essere una guida per il giovane collega, magari donandogli quelle capacità per guidare il team nei prossimi anni. Nel frattempo però, il loro legame può rappresentare una carta vincente da spendere in questo campionato.

La Red Bull sta vivendo un duello serrato tra Verstappen e Perez, con il messicano che si è avvicinato a 6 punti dal compagno di squadra. La situazione ricorda quanto avvenuto in Mercedes nel 2016, quando Rosberg riuscì a beffare Hamilton. La speranza di “Checo” è quella di avere le stesse chance del compagno di box, potendosi giocare le proprie carte sino in fondo.

Per ora il distacco resta importante ma Fernando Alonso è pronto a sfruttare qualsiasi passo falso dei rivali, sapendo di avere a disposizione la seconda vettura del lotto. I tifosi dello spagnolo non vedono l’ora di vederlo in azione anche a Miami, per proseguire nella sua rincorsa al sogno iridato.