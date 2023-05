Calciomercato Napoli, regalo di De Laurentiis: ecco il colpo Scudetto

Il Napoli è alla ricerca di nuovi rinforzi per la prossima stagione e Aurelio De Laurentiis è molto interessato a un big ex Barcellona

La città di Napoli è in festa per la conquista del terzo Scudetto della storia del club. Restano cinque partite da giocare per i partenopei, che domani contro la Fiorentina abbracceranno i propri tifosi allo stadio Maradona. Una splendida cornice di pubblico accompagnerà la squadra di Luciano Spalletti durante il match. Sono tanti i punti da chiarire dopo questo splendido campionato da parte di Aurelio De Laurentiis, che deve iniziare a programmare quella che sarà la prossima stagione dopo aver festeggiato.

Uno dei ruoli su cui trovare una soluzione è la fascia destra in fase offensiva. Lozano e Politano si sono alternati nel corso della stagione in base ai momenti ed entrambi hanno offerto prestazioni di alto livello. L’attaccante messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 e percepisce 4,5 milioni di euro a stagione e difficilmente si troverà un accordo a queste cifre per il rinnovo. Mentre Politano è in scadenza 2025 e la società vorrebbe evitare di arrivare a un anno dalla scadenza.

Il Napoli vuole Adama Traoré: la situazione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo sulla destra e ha messo seriamente gli occhi su Adama Traoré. Capace di giocare in ogni posizione dell’attacco, oggi è al Wolverhampton dove non sta vivendo una bellissima stagione dopo il prestito al Barcellona. Tra l’altro, la squadra di Spalletti lo ha affrontato nella sfida di Europa League al Barça l’anno scorso. Adama ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 ed è gestito da Jorge Mendes, con il quale De Laurentiis ha un buon rapporto.

Si tratterebbe, dunque, di una buona occasione per il prossimo calciomercato. Molto dipenderà, tuttavia, dall’eventuale offerta del Napoli e dalla commissione che vorrebbe intascare Mendes. Oltre, chiaramente, al futuro di Lozano e Politano che verrà discusso a fine stagione. Il club partenopeo pensa a festeggiare, ma ha già la testa al prossimo anno per conquistare nuovi successi.