Calciomercato Napoli, salti di gioia per i tifosi: firma dopo lo Scudetto

Lo Scudetto porta delle novità sul fronte mercato per il Napoli, con i tifosi che possono gioire perché il top player firmerà il rinnovo

Grande gioia per i tifosi del Napoli dopo la conquista del terzo Scudetto della storia del club. Dopo la partita contro la Fiorentina, avrà inizio la festa allo stadio Maradona con i giocatori che riceveranno l’abbraccio del proprio pubblico. Luciano Spalletti dovrà parlare nei prossimi giorni con Aurelio De Laurentiis per programmare il futuro: il presidente ha intenzione di esercitare l’opzione per la permanenza dell’allenatore anche la prossima stagione.

Uno scenario che porterebbe Spalletti al suo terzo anno sulla panchina del Napoli. Servirà anche capire come sarà il calciomercato, con Victor Osimhen seguito insistentemente dai top club di Premier League e dal Bayern Monaco. Inoltre, Khvicha Kvaratskhelia è molto seguito dal Real Madrid, che potrebbe anche tentare l’offensiva la prossima estate. Ma il Napoli vuole tenere l’attaccante georgiano, che ha ancora ampi margini di miglioramento. E le ultime novità portano addirittura a un rinnovo del contratto che allontanerebbe qualsiasi voce sul mercato.

Napoli, rinnovo per Kvaratskhelia: ingaggio raddoppiato

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono problemi per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. L’attaccante georgiano firmerà in estate il rinnovo con l’ingaggio che passerà dagli attuali 1,2 milioni di euro a 2,5 milioni. Un bel premio per Kvara, il miglior acquisto della Serie A la scorsa estate: è arrivato per circa 10 milioni dalla Dinamo Batumi e il suo valore si è decuplicato, incantando tutto il mondo con le sue magie in campionato e in Champions League. I margini di crescita sono ancora impressionanti, dato che si tratta comunque di un classe 2001.

Kvaratskhelia in questa stagione ha giocato 38 partite tra Serie A e Champions, segnando 14 gol e siglando 16 assist. L’ultimo non è proprio un bellissimo periodo. Da quando è tornato dopo la sosta di marzo, nessun gol o assist messo a referto. Un calo di forma comprensibile dopo aver corso senza sosta per mesi e dopo la vittoria dello Scudetto avrà l’opportunità di riposare qualche partita.