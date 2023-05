Colpo di scena: resta all’Inter, tolto dal mercato

Attenzione a cosa potrebbe succedere: era dato per scontato partente, ma potrebbe restare i nerazzurro, tifosi felicissimi.

Quanto è bello il calciomercato in tutta la sua insicurezza? La verità è che se tantissimi tifosi amano così tanto queste fasi della stagione, è proprio perché inseguire la notizia, sognare il campione in arrivo o temere che un beniamino vada via, fanno parte in tutto e per tutto della bellezza di questo gioco.

Certo, ovviamente i tifosi amano un po’ meno il senso di paura di dover mettere una maglia nel cassetto perché ha proprio quel nome sulla schiena. Ma i campioni vanno via, così come arrivano, si sa. Ovviamente le migliori squadre italiane conoscono il loro potenziale dovuto alle rose davvero forti che hanno a disposizione. Il campionato tricolore per qualche anno era un po’ sceso di livello secondo i media, ma due milanesi in semifinale di Champions League e la bellezza di questo Napoli (non dimentichiamo Juve e Roma in semifinale di Europa League), dicono che forse qualcuno dovrà riscrivere le proprie valutazioni. Vediamo chi potrebbe restare, ora.

Tolto dal mercato: resta all’Inter

All’Inter ci sono diversi calciatori fortissimi che rischiano di andar via se le cose non dovessero andare secondo i piani. Il che significa in soldini, che se i nerazzurri non concludessero il campionato tra le prime quattro del campionato e quindi dovessero mancare la Champions, salvo vincerla, la società potrebbe cercare dal mercato i soldi per mantenere in piedi il team. Tra loro, c’è anche un assoluto beniamino della tifoseria interista.

Marcelo Brozovic viene dato spesso come prossimo partente. Questo, anche perché in questa stagione non sta trovando lo spazio che invece ha visto in altri anni. Il croato piace da tempo alla Juventus e sicuramente, vista la sua qualità, ha estimatori anche all’estero. Sicuramente tra i tanti ottimi calciatori che potrebbero andar via se ce ne fosse la necessità, come detto, anche l’ex della Dinamo Zagabria potrebbe avere un’ottima valutazione di mercato. Ma tutto può cambiare in ogni momento.

Se i nerazzurri dovessero approdare in Champions League o anche solo in finale quest’anno, il tesoretto che la società riuscirebbe a mettere da parte, renderebbe quanto meno non necessario l’addio del classe ’92. Brozo, come lo chiamano i tifosi interisti, è arrivato a Milano nel gennaio del 2015 ed anche se quest’anno ha trovato un po’ di spazio in meno in campo, resta comunque uno dei preferiti di gran parte della tifoseria di fede nerazzurra. Per questo, se dovesse restare, in molti gioirebbero.