Dramma Ronaldo: i figli non ne possono più

Rivelazione shock da parte della moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina. I figli del celeberrimo calciatore stanno vivendo un dramma

E’ vero che i soldi non fanno la felicità? Beh, bisognerebbe chiederlo in questo momento a Cristiano Ronaldo. Il calciatore cinque volte Pallone d’Oro ha scelto di lasciare il calcio che conta per assicurarsi milioni e milioni di euro l’anno. A gennaio, infatti, lasciando da svincolato il Manchester United, si è accasato in Arabia Saudita nel club dell’Al-Nassr per un contratto stagione di 70 milioni di euro l’anno. Avete capito bene, ma non è una novità. Il portoghese guadagni quasi 6 milioni di euro al mese. Senza contare tutti gli introiti dagli sponsor e dalle collaborazione. Ronaldo potrebbe arrivare a guadagnare circa 200 milioni l’anno complessivi.

Cifre da capogiro, e che lo rendo lo sportivo più pagato del momento secondo Forbes. Ma tutto questo danaro è capace di coprire insoddisfazioni e difficoltà? Sembrerebbe di no, dato che Cristiano, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già stanco del paese arabo. I motivi sono plurimi e fanno capo all’insofferenza del giocatore per l’ambiente sportivo, la tifoseria e la mentalità chiusa che vive giornalmente. Si parla addirittura di un suo possibile ritorno al Real Madrid, ma non da calciatore.

Florentino Perez pare sia stato chiaro: ok al ritorno, ma da ambasciatore o dirigente, nulla di più. Confusione, dunque, ed incertezza nella vita del calciatore più celebre del mondo social. Ma le difficoltà che lo ostacolano si stanno riversando inevitabilmente anche sulla famiglia. I figli stanno vivendo un dramma.

Ronaldo, i figli in lacrime ogni giorno: la rivelazione di Georgina

La moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha fatto una clamorosa apparizione nel talk show spagnolo El Hormiguero. La donna, anche lei ormai famosissima, ha attirato la grande attenzione dei media per le rivelazioni fatte durante il programma. Nello specifico, la Rodriguez ha raccontato del tremendo periodo che stanno vivendo i figli. Tornano ogni giorno da scuola in lacrime, e questo perché sarebbero vittima di bullismo. Georgina ha spiegato che vengono picchiati senza mai difendersi, e che il fatto sta diventando adesso troppo pesante da sopportare.

La donna ha ammesso che non vorrebbe mai che i suoi figli vadano in giro a far a botte, ma non comprende come mai questi stentino così tanto a difendersi. Un fatto assurdo se ci pensiamo, e che dimostra che la vita dei ricchi e dei personaggi famosi non è sempre tutta rose e fiori, anzi. Georgina ha concluso spiegando che nella sua famiglia i soldi non cambiano i modi di fare e le buone abitudini. Nell’educazione dei suoi figli, ad esempio, ha molto a cuore il tema del cibo. Non sopporta gli sprechi e vuole che i suoi figli mangino tutto ciò che si cucina.

Insomma, aspetti che dimostrano che non è tutto oro quel che luccica.