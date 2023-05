Giuntoli alla Juventus, annuncio ufficiale: tifosi increduli

Il futuro dell’attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è alla Juventus? Ecco le voci che arrivano dal club bianconero.

La vittoria dello Scudetto certifica una stagione straordinaria da parte del Napoli e dei suoi interpreti. Dai calciatori in campo, fino al tecnico Luciano Spalletti. Senza dimenticare tutta la dirigenza, capace di costruire una squadra forte ed economicamente sostenibile. Merito anche del grandissimo lavoro sul fronte sportivo di Cristiano Giuntoli, il quale ha scovato e acquistato giocatori che si sono rivelati fondamentali per il successo tanto atteso da parte del Napoli.

Naturale quindi che molte squadre vogliano strappare il direttore sportivo al Napoli. Tra queste quella più accreditata, non è un mistero, è la Juventus. Il club bianconero infatti, secondo rumors molto insistenti, ha nell’attuale direttore sportivo del Napoli il suo obiettivo numero uno. Nella conferenza stampa prima del match contro l’Atalanta al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato domandato proprio questo.

“Siamo in una fase molto importante che ci condurrà fino alla fine della stagione.” ha dichiarato Allegri. “Dopo il 5 giugno, la società prenderà una decisione completa su come procedere. Al momento non ha senso speculare sulle possibilità e sulle scelte che potrebbero essere fatte tra giocatori e direttori sportivi. La scelta del direttore sportivo non spetta a me, ma alla società, e saranno loro a prendere tale decisione, così come stabiliranno con chi lavorare. Sarò informato quando la scelta sarà stata fatta e mi verrà comunicata.”

Juventus, Allegri si complimenta con il Napoli: “Se vinci vuol dire che sei più forte”

Il tecnico della Juventus ha poi continuato parlando in generale dello Scudetto del Napoli: “Quando una squadra vince, dimostra di essere stata più forte rispetto alle altre nel corso della stagione. Ogni stagione sportiva è unica e può presentare situazioni che si verificano a favore o contro una squadra. Nel caso dello Scudetto vinto dal Napoli, è evidente che la squadra ha dimostrato di meritare il titolo attraverso i risultati. Per loro parlano i numeri.”

Allegri però lancia già a sfida per il prossimo anno. Il Napoli dovrà difendere il tricolore e la Juventus è pronta a scucirglielo dal petto: “Ogni stagione è diversa e l’anno successivo porterà nuove sfide e opportunità. Oggi però è giusto fare loro i complimenti per quanto fatto.”