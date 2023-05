Marika Fruscio sconvolge i tifosi: follia bollente per la festa scudetto del Napoli, mostra tutto

Marika Fruscio festeggia lo scudetto del Napoli a modo suo: lascia tutti a bocca aperta mostrandosi in lingerie, il corpo è da paura

Il Napoli è Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. mancava solo l’artumetica, visto il campionato strepitoso degli azzurri, per un dominio totale della Serie A. Ebbene, è arrivata anche quella alle 22.39 di un giovedì 4 maggio che i tifosi partenopei ricorderanno a lungo.

Il fischio finale alla Dacia Arena di Udine ha dato il via alla festa, con il più dolce degli 1-1 che ha fatto esplodere una città intera ma non solo. Manco a dirlo, da Piazza del Plebiscito al Largo Maradona fino al Lungomare, è stata una festa continua fino all’alba, ma anche nelle piazze delle principali città italiane e del mondo si è festeggiato – e tanto – a dimostrazione di come i tifosi azzurri siano in ogni angolo del globo.

Un vero e proprio spettacolo da parte di una tifoseria che ha aspettato 33 anni per poter esultare e festeggiare nuovamente. Non solo i tifosi “normali”, si sono scatenati anche i vip che hann aspettato a lungo. E così testimonianze sui social davvero variegate da parte del rapper Clementino e dei cantabnti Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio, fino ad attori noti come Maurizio Casagrande oppure comici come Francesco Paolantoni.

Napoli, Marika Fruscio festeggia lo scudetto: lingerie da infarto

Impossibile citarli tutti, perché davvero sui social si sono scatenati anche loro, i tifosi vip. E, soprattutto, le tifose vip. Tra queste non poteva certo mancare Marika Fruscio, forse una delle tifose più conosciute per via della sua esuberanza, tanto per usare un eufemismo.

Un corpo da favola e soprattutto un décolleté giunonico per la Fruscio che ha voluto festeggiare il terzo scudetto del Napoli alla sua maniera. Ha esibito tutta la bellezza di cui dispone, lasciandosi mostrare in lingerie, azzurra naturalmente. Uno slip che non copre abbastanza, lasciando intravedere parte dell’inguine ed un reggiseno in evidente difficoltà al cospetto del décolleté da applausi.

E’ in ginocchio su un letto, con la coperta azzurra naturalmente, ed in mano ha una bandiera del Napoli. Tutto azzurro, anche lo sfondo, in testa ha una corona e con la mano sinistra fa il segno della vittoria. I lungi capelli corvini, invece, sono sciolti oltre le spalle. Raggiante e sorridente, è stato questo il suo risveglio da campionessa d’Italia.

Ed i tantissimi follower – poco meno di un milione – sono rimasti decisamente a bocca aperta. Un vero e proprio spettacolo, anche se nei commenti c’è qualcuno che non si accontenta e le chiede di più, magari un topless, per una festa che sarebbe completa. E chissà che non decida, nei prossimi giorni, di esaudire anche le richieste dei suoi tifosi.